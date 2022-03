Non è passato poi molto tempo dall’ultima volta che Michelle Hunziker è ritornata alla ribalta su tutti i settimanali, a causa della sua clamorosa separazione con il noto imprenditore di moda, Tomaso Trussardi. Una notizia che è giunta come un fulmine a ciel sereno per i tanti fan della coppia. Poche le spiegazioni da parte dei diretti interessati, solo un breve comunicato ufficiale, invitando i tanti curiosi della vicenda a rispettare a propria privacy.

Ecco infatti cosa si leggeva dal comunicato: “Dopo 10 anni insieme, abbiamo deciso di modificare il nostro progetto di vita. Ci impegniamo a proseguire con amore e amicizia il percorso di crescita delle nostre meravigliose bambine. La nostra separazione rimarrà un percorso comune e privato. Non seguiranno ulteriori commenti nel rispetto della privacy della nostra famiglia. Michelle e Tomaso“.

Michelle paparazzata mentre bacia un altro uomo

In questo vortice di emozioni e novità, ecco che spunta un nuovo scoop sulla Hunziker. Di recente infatti il settimanale tedesco Bunte dichiara che la showgirl sia stata paparazzata tra le braccia di un altro uomo, intenti a baciarsi. Un volto che in Italia non è per nulla anonimo. L’uomo in questione ha persino partecipato al GF Vip, ed ha vinto il concorso come “medico più bello d’Italia”. Parliamo di Giovanni Angiolini, medico chirurgo.

Una vera sorpresa per i fan di Michelle; ecco infatti cosa Whoopsie in merito: “Dopo la fine della storia d’amore con Tomaso Trussardi, Michelle Hunziker sembra aver già ritrovato l’amore. Accanto a lei, a sorpresa, l’ex gieffino Giovanni Angiolini. A lanciare la notizia in esclusiva è il settimanale tedesco di attualità “Bunte” che – sul suo nuovo numero in edicola a partire da giovedì 17 marzo – a poco meno di due mesi dall’annuncio della separazione, pubblica il bacio della conduttrice con il bel dottore. I due, avvistati insieme in Sardegna, passeggiano uniti e si scambiano, appunto, un tenero bacio“.

Molto probabilmente la Hunziker ha preferito volta pagina in tutti i sensi, non solo limitandosi a cambiare taglio di capelli, ma provando a concedersi di più in amore. Chissà se questa storia durerà.