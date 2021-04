Michelle Hunziker fa una sorpresa a Tomaso Trussardi per il compleanno

Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi sono una coppia ormai indissolubile dello spettacolo, infatti stanno insieme dal lontano 2011. Una relazione decennale, sebbene i due si conoscano da parecchio tempo quando entrambi erano giovanissimi. Tomaso Trussardi è figlio di Nicola Trussardi, colui che ha fondato la nota casa di moda. Per il compleanno del marito che ha compiuto 38 anni nella giornata del 6 aprile, la Hunziker ha deciso di fargli una sorpresa.

A causa della pandemia e del fatto che si è in zona rossa, anche quest’anno Tomaso Trussardi ha festeggiato in famiglia, ma ci ha pensato l’amore della moglie Michelle a fargli passare delle ore spensierate. La sorpresa è stata ripresa dalla stessa Hunziker nelle sue stories di Instagram che ha condiviso con i suoi tantissimi followers.

Nei video si vede Trussardi di spalle nel terrazzo della casa di Bergamo, mentre la moglie gli si avvicina cantandogli la canzone di buon compleanno. Michelle si avvicina dandogli una rosa rossa, simbolo del loro amore, al che lui, da sempre molto schivo, si emoziona e le schiocca un bacio lontano dal cellulare.

Anche l’anno scorso, a un mese esatto dalla pandemia, la coppia ha festeggiato il compleanno in casa a Bergamo insieme al resto della famiglia, Aurora, avuta dalla relazione tra la Hunziker ed Eros Ramazzotti, più le due figlie nate dalla loro unione, ovvero Sole e Celeste. Una sorpresa bellissima ed emozionante per lo stesso Trussardi, ma non è finita qui. Ad attenderlo, come a ogni compleanno che si rispetti, vi è la torta che assapora con gusto, sempre immortalato dal cellulare della moglie nelle stories di Instagram.

Tomaso Trussardi riceve gli auguri anche da Aurora con la quale sembra avere davvero un bellissimo rapporto. Per fargli gli auguri, Aurora Ramazzotti, posta sempre nelle stories di Instagram, dei collage di foto in cui lo sfondo è sempre il cibo: prima a un evento e poi mentre giungono a casa con le pizze.