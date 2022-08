Michelle Hunziker esce allo scoperto, l’annuncio sui social: "Sono 2 maschietti"

Ascolta questo articolo

Tutti conoscono in Italia la conduttrice televisiva originaria della Svizzera, Michelle Hunziker. La conduttrice è molto amata dal grande pubblico, sia per la sua comprovata bravura, ma anche e soprattutto per la sua contagiosa simpatia. Purtroppo anche Michelle ha dovuto fare i conti i mesi scorsi con il contagio da Covid che l’ha costretta a stare lontano dal suo lavoro per diversi giorni. Fortunatamente dopo poco tempo è tornata alle sue attività.

Oltre al Covid, da diversi mesi Michelle ha annunciato la separazione con il suo ex marito Tomaso Trussardi, con cui è stata assieme 10 anni. I due hanno avuto anche delle figlie, che la Hunziker ha portato in vacanza alle Maldive con sè all’inizio dell’estate. In questo periodo si era anche vociferato di una sua relazione con il medico Giovanni Angiolini, da cui la Hunziker pare essersi allontanata. Anche la notizia di una presunta gravidanza non ha assolutamente trovato conferme, anzi, è stata smentita. In queste ore però Michelle ha fatto nuovamente parlare di sè, vediamo di cosa si tratta.

Michelle, “sono 2 maschietti”

Come già detto in precedenza, la gravidanza di Michelle è stata smentita. Il sospetto che lei o la figlia Aurora potessero magari essere incinta era nato dopo che le due sono state avvistate in una farmacia per comprare un test di gravidanza. Per il momento quindi non ci sarebbe in arrivo un bebè da ambo le parti.

Angiolini sembrava la persona perfetta per Michelle, ma secondo quanto riferisce Sicilianotizie, a quanto pare nemmeno Giovanni si è dimostrato esattamente il tipo di uomo che Michelle credeva fosse. Neanche una vacanza insieme è riuscita a consolidare il rapporto tra i due. Come si sa Michelle sui social condivide spesso scene della sua vita privata.

Ciò si è verificato anche in questi giorni quando la conduttrice svizzera ha giocato ad un indovinello con le sue bambine, Sole e Celeste, le quali hanno dovuto indovinare quale fosse la sorpresa che la mamma stava per farle. Le due sorelline infatti saranno portate dalla mamma proprio a Disneyland. Nel frattempo Michelle ha anche voluto smentire le notizie sulla sua gravidanza, mostrando una foto in cui ci sono anche due altri bambini, che le definisce “figli segreti”. Si tratta dei figli di una coppia di amici che conosce Michelle da anni: questi ultimi pare assomiglino molto a Sole e Celeste.