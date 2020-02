Michelle Hunziker e Silvia Toffanin, processo sui social: "Avete sposato gente che vi ha aiutato"

Attraverso la stesura di una lettera aperta, la conduttrice elvetica Michelle Hunziker ha voluto elogiare il suo rapporto d’amicizia con la collega e amica Silvia Toffanin. La sua tenera dedica cela, tra le parole d’affetto, tutta la complicità e l’armonia tra le due quarantenni.

La loro amicizia, che va avanti da svariati anni, ha fatto parlare sin da subito i siti di gossip e il pubblico. In tanti si domandano come sia nato il loro rapporto d’amicizia e cosa abbiano in comune le due showgirl. Ed è proprio attraverso la lettera pubblica che Michelle Hunziker ha scritto di suo pugno, che la loro liaison si fa più esplicita.

“Cara Silvia, ci siamo conosciute quando eravamo ragazzine. Abbiamo tante cose che ci legano da anni (…) Sono tanti anni ormai che camminiamo insieme, ognuna con la sua personalità e i suoi spazi. Ti ricordi quanto eravamo curiose e piene di sogni?”, esordisce così la dedica che conduce alla dolce metà di Pier Silvio Berlusconi.

Le tenerezze della showgirl svizzera proseguono: “È arrivato il momento di farti i complimenti…hai seminato davvero bene Silvia. Ti sei dedicata anima e corpo al tuo programma, non hai MAI smesso di studiare e tutto questo in un elegantissimo silenzio e con grande personalità. Sono fiera di te e felice di vederti dove sei oggi come una sorella”.

Il testo della lettera destinata a Silvia Toffanin, tuttavia, non ha raccolto solo applausi. I 4,3 milioni di followers di Michelle Hunziker non hanno manifestato molto interesse ad elogiare il loro rapporto d’amicizia idilliaco. Sotto il post della conduttrice, infatti, sono apparsi numerosi commenti negativi, che lasciano trasparire perplessità e diffidenza.

I giudizi dei fan sono stati impietosi. “Avete sposato gente che vi ha aiutato”, tuona una follower, tra la stizza e il disappunto. “Da furbe vi siete prese dei mariti famosi e, proprio Silvia, di potere”. Il popolo del web ci è andato pesante con le insinuazioni: “Come ha ammesso Michelle, aveva ‘tanta fame’ appunto. Si è saziata sposando Trussardi, mica Pippo il macellaio… A me lei non piace perché è falsissima come il suo sorriso”.