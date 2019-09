Michelle Hunziker e la sua dedica alla figlia Aurora e al fidanzato

Aurora Ramazzotti, 22 anni, figlia di Eros e di Michelle Hunziker, è fidanzata da due anni con Goffredo Cerza,un ragazzo romano che ha conosciuto a Londra dove lui studiava ingegneria e dove si è recentemente laureato. I due ragazzi si sono conosciuti tramite degli amici in comune e per Aurora, come ha ammesso lei stessa, si tratta della prima vera storia importante.

Per celebrare questa unione, mamma Michelle Hunziker ha pubblicato un’immagine dei due ragazzi sul proprio profilo Instagram, ed ha scritto un dolcissimo pensiero come didascalia alla foto. Il pensiero di Michelle è volto ad elogiare le qualità del giovane fidanzato di sua figlia Aurora, ma non solo. Nel post infatti, mamma Michelle esprime anche la sua gioia e la sua felicità per questo amore che è nato tra i due ragazzi e che, a quanto sembra, si sta rafforzando sempre di più con il passare del tempo.

Mamma Michelle ha così scritto: “Ormai stanno insieme da più di due anni…noi mamme tendiamo a non esporci troppo rispetto ai fidanzati/e dei nostri figli… Un po’ per scaramanzia, un po’ perché ci si affeziona di ‘bestia’ e poi ti combinano i disastri lasciandosi e lasciandoti un amaro in bocca pazzesco!! D’altronde sono ragazzi ed è giusto che facciano il loro percorso e le loro scelte. Ho voluto postare questa bellissima immagine di Auri e Goffredo, perché ritrae il loro rapporto speciale, la loro leggerezza d’animo e la loro bellissima complicità”.

Con questo bellissimo post, è chiaro che Michelle non ha alcuna remore nei confronti del fidanzato della figlia e che approva pienamente la relazione che c’è tra i due ragazzi. Mamma Michelle e sua figlia Aurora, conosciuta ormai da tutti come Auri, sono legatissime, forse anche per via dei pochi anni di differenza tra le due, solo 19.

La ragazza, in risposta a questo lungo e dolcissimo post della sua mamma, ha risposto con tantissimi cuoricini e allo stesso modo ha risposto anche Goffredo. Tanti sono stati i commenti che hanno accompagnato il post di Michelle Hunziker. La foto postata da Michelle, c’è da dire, è davvero molto bella e nell’immagine traspare l’amore tra i due ragazzi.

Tra i tanti commenti in risposta alla fotografia pubblicata su Instagram da Michelle, c’è anche quello della mamma di Goffredo Cerza, ovvero Francesca Malato Cerza. La donna ha ringraziato la consuocera per le belle parole che ha usato per descrivere la storia d’amore che c’è tra i due ragazzi e ha scritto alcune parole proprio rivolte alla showgirl, dichiarando di essere molto felice dell’unione dei loro figli e ammettendo di provare le stesse emozioni di Michelle ogni volta che li vede insieme e di condividere i pensieri che la stessa Michelle ha per il futuro della giovane coppia.

Inoltre, mamma Francesca ha scritto: “Anche noi sappiamo bene che ragazza speciale sia Auri, che adoriamo, e quanto siano stati fortunati entrambi a trovarsi e poi scegliersi. Un bacio grande a te che sei il suo esempio e la sua forza”. Ora non ci resta che aspettare l’eventuale commento di papà Eros!