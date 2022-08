"Michelle Hunziker è incinta", la notizia è appena arrivata: il lieto annuncio

Ascolta questo articolo

Tutti conoscono in Italia la conduttrice televisiva originaria della Svizzera, Michelle Hunziker. La conduttrice è molto amata dal grande pubblico, sia per la sua comprovata bravura, ma anche e soprattutto per la sua contagiosa simpatia. Purtroppo anche Michelle ha dovuto fare i conti i mesi scorsi con il contagio da Covid che l’ha costretta a stare lontano dal suo lavoro per diversi giorni. Fortunatamente dopo poco tempo è tornata alle sue attività.

Oltre al Covid, da diversi mesi Michelle ha annunciato la separazione con il suo ex marito Tomaso Trussardi, con cui è stata assieme 10 anni. I due hanno avuto anche delle figlie, che la Hunziker ha portato in vacanza alle Maldive con sè alcune settimane addietro. Secondo alcuni rumors adesso la Hunziker starebbe assieme a Giovanni Angiolini, medico chirurgo che ha partecipato anche all’edizione numero 14 del Grande Fratello. Proprio in queste ore ci sono novità sul suo conto, vediamo di cosa si tratta.

Michelle Hunziker, l’indiscrezione bomba

Come si sa Michelle ha una figlia che si chiama Aurora, avuta dalla storia assieme ad Eros Ramazzotti. Tra le due c’è un rapporto molto speciale e di complicità, soprattutto dopo che Michelle è riuscita ad uscire dal tunnel di una setta in cui era capitata diversi anni fa e che l’ha portata anche ad allontanarsi da Eros.

Proprio in quel periodo la showgirl si lasciò con l’allora marito, appunto Eros Ramazzotti. La paura che Eros potesse ottenere l’affidamento della figlia fece scattare in Michelle qualcosa che la portò ad allontanarsi dalla setta chiedendo aiuto alle persone care. In queste ore Michelle ha postato una bellissima foto insieme alla figlia Aurora.

Secondo le indiscrezioni che circolano in queste ore le due avrebbero acquistato in una farmacia un test di gravidanza. La notizia è riportata dal settimanale “Chi” diretto da Alfonso Signorini. Al momento non si sa a chi appartenga questo test di gravidanza, se a Michelle o ad Aurora. Nelle prossime ore si potranno sicuramente conoscere ulteriori dettagli su questo acquisto che indubbiamente ha incuriosito i fan.