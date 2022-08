Michelle Hunziker e Giovanni Angiolini si sono lasciati dopo cinque mesi d’amore

Ascolta questo articolo

E’ durata solo cinque mesi la storia d’amore fra Michelle Hunziker e Giovanni Angiolini. Quella che era stata definita una delle coppie più belle dell’estate purtroppo è scoppiata e lo dimostra il fatto che la Hunziker è tornata a Milano da sola dopo aver trascorso le vacanze in Costa Smeralda.

Ancora i diretti interessati non hanno confermato o smentito la notizia, ma pare che non vi siano dubbi sulla fine della loro storia e a sostenerlo è il settimanale Chi. Quali potrebbero essere i motivi della rottura? Si ipotizza che la causa principale sia la distanza, che renderebbe complicata la gestione del rapporto, ma potrebbero esserci anche delle divergenze di carattere.

I due si sono incontrati lo scorso marzo in Sardegna e un loro bacio dato in pubblico aveva confermato l’inizio della relazione. Poi c’era stata una vacanza romantica a Parigi e tanti appuntamenti a Milano che non sono sfuggiti ai paparazzi. La coppia è stata spesso fotografata insieme, anche se da parte dei due c’è sempre stata la tendenza a non rendere troppo pubblica la storia. In realtà, anche il medico Angiolini è un personaggio famoso e conta oltre 433 mila follower su Instagram.

Dopo la parentesi del Grande Fratello si è dedicato alla sua professione,ma ha continuano ad essere seguito sui social. Ortopedico ed esperto di medicina estetica non aveva vissuto altre storie importanti, o perlomeno non con personaggi famosi, mentre la love story con la Hunziker lo ha riportato alla ribalta.

Il suo fascino e il suo sex appeal non sono passati certo inosservati e i fan hanno potuto rivederlo accanto a Michelle, entrambi bellissimi. Adesso non è dato sapere se la conduttrice intenda prendersi una pausa,ma qualcuno sostiene che in questo momento si trovi da sola in un resort in Franciacorta, e pare che sia nelle vicinanze della dimora di Eros Ramazzotti.