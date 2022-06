Michelle Hunziker e Giovanni Angiolini non si nascondo più, baci e carezze nella prima estate insieme

Ascolta questo articolo

Le foto pubblicate sul settimanale “Chi” non sembrano lasciare dubbi: Michelle Hunziker e Giovanni Angiolini si stanno godendo la prima estate insieme sotto il sole della Sardegna. Fino a questo momento la coppia era rimasta nell’ombra anche se il gossip ormai da tempo parlava di loro e di una sintonia che faceva pensare ad altro rispetto ad una semplice amicizia.

La conferma sembra arrivare da uno yacht al largo dell’Asinara, dove Michelle e Giovanni si scambiano coccole e attenzioni, così come mostrano le foto pubblicate dal settimanale diretto da Alfonso Signorini e in edicola da mercoledì 15 giugno. Sulle pagine della rivista, nella rubrica “Chicche di gossip“, si legge che la coppia è partita dalle splendide spiagge di Stintino, nella punta est della Sardegna, per poi arrivare all’isola dell’Asinara per un bagno nelle sue acque cristalline.

La romantica gita in barca all’Asinara

Nelle immagini pubblicate si può vedere come Angiolini si prenda amorevolmente cura della sua Michelle, passandole il suo asciugamano e abbracciandola con molta passione. Questa giornata tra sole e mare è terminata con una cenetta romantica a base di ostriche, consumata direttamente sullo yacht e non sono mancati dolci baci al tramonto, così come riporta il settimanale.

Insomma, ormai manca soltanto la conferma dai diretti interessati, anche se questa conferma sta diventando solo un dettaglio, le foto parlano da sole. Michelle e Giovanni, prima di questi scatti, erano stati immortalati insieme anche a Parigi e a Milano, dunque la coppia sembra ormai inseparabile.

Dopo la fine della storia d’amore con Tomaso Trussardi, la Hunziker sembra proprio aver ritrovato la gioia con il bel chirurgo e ortopedico, anche se bisogna ammettere che, almeno in pubblico, non ha mai perso il suo splendido sorriso che l’ha sempre contraddistinta. Non ci resta che attendere la conferma ufficiale che, siamo certi, non tarderà ad arrivare.