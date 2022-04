Michelle Hunziker e Giovanni Angiolini, incontro segreto in un hotel milanese

Michelle Hunziker e Giovanni Angiolini erano stati avvistati insieme la prima volta il mese scorso, mentre passeggiavano mano nella mano in una cittadina tedesca. Poi il nulla, tanto che pensava la loro frequenazione fosse già finita. E invece poco prima di Pasqua la conduttrice svizzera e il bel medico chirurgo (nonché ex gieffino) si sono visti ancora. Questa volta a Milano, in gran segreto.

A “beccarli” sono stati i giornalisti del settimanale “Chi” appostati fuori dall’hotel Gallia, particolarmente lussuoso e molto frequentato dalla Milano bene. Negli scatti pubblicati dal giornale di Alfonso Signorini, si vedono Michelle Hunziker e Giovanni Angiolini uscire dall’hotel da soli, ma a pochi minuti di distanza.

Per non dare nell’occhio, i due anche la sera prima sono arrivati separatamente. Lei con la sua auto, subito dopo essere passata da casa per cambiarsi dopo la fine della registrazione della puntata di “Striscia la Notizia”, lui con un taxi (almeno così pare), senza farsi beccare dai paparazzi. La mattina successiva Michelle Hunziker è stata paparazzata mentre si recava alla sua auto.

Poco dopo anche Giovanni Angiolini è stato fotografato mentre – occhiali da sole e mascherina tirata su a coprire gran parte del viso – si dirigeva a passo spedito verso la Stazione Centrale di Milano. Il riserbo dei due lascia chiaramente intendere che la frequentazione continua, ma entrambi desiderano andarci coi piedi di piombo per evitare chiacchiere e gossip inutili che potrebbero ferire sopratto le figlie di lei, ancora piccole.

La Pasqua, invece, la Hunziker l’ha trascorsa in montagna con l’ex compagno Tomaso Trussardi e le due figlie Sole e Celeste. Un impegno in famiglia, insomma, che tuttavia per molti aveva il sapore di un ritorno di fiamma. Ma allora, ci chiediamo, se davvero fosse così, che ruolo avrebbe Giovanni Angiolini nella vita della 45enne svizzera più amata della televisione italiana?