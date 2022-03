Michelle Hunziker e Giovanni Angiolini: emergono dettagli e foto sulla nuova coppia

Il gossip che negli ultimi giorni sta infiammando i rotocalchi di cronaca rosa e non solo, riguarda Michelle Hunziker. La conduttrice, ha da poco ufficializzato la fine del suo matrimonio con Tomaso Trussardi. Si vocifera che tra i due le cose siano già terminate da circa un anno e che abbiano volutamente atteso, prima di annunciare la rottura. Tra i due ex i rapporti sono idilliaci, testimoniato dalle foto pubblicate in occasione del compleanno della loro figlia, Celeste.

Negli ultimi giorni però, Michelle è stata travolta dal gossip. La Hunziker è stata beccata mentre baciava Giovanni Angiolini, medico ortopedico e ex gieffino. Il primo a lanciare lo scoop è stato il magazine tedesco Bunte. La rivista ha pubblicato uno scatto nel quale appare la conduttrice intenta a baciare Giovanni ad Alghero. Da quel momento il gossip è esploso.

Adesso è il magazine Gente a fornire qualche dettaglio in più, con tanto di nuove foto. Tra i due sembra davvero esserci del tenero e la rivista ha costruito passo dopo passo la loro permanenza in Sardegna. Dopo aver trascorso una vacanza alle Maldive, assieme alle figlie più piccole e alle amiche, Michelle è volata ad Alghero dove ad attenderla c’era proprio Angiolini.

Stando alla ricostruzione di Gente, la coppia si sarebbe recata in centro per pranzare per poi rifugiarsi in una “casa gialla“. L’ex gieffino si è mostrato essere molto premuroso e galante nei riguardi della Hunziker, facendole anche cicerone. Il magazine ha poi provato a ricostruire i tempi circa la frequentazione tra Michelle e Giovanni, indagando sulla cosa.

Ciò che è venuto fuori pare essere molto contrastante, con tempi e momenti assai confusi. Da un lato c’è chi sostiene che i due siano amici da tempo e solo nell’ultimo periodo avrebbero approfondito il loro legame; dall’altro invece si vocifera che la coppia si sia conosciuta di recente. Al momento resta tutto un mistero, ma qualcosa di bello potrebbe esserci. Senza trascurare il fatto che entrambi tacciono sulla questione.