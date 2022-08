Michelle Hunziker e Aurora Ramazzotti acquistano insieme un test di gravidanza. A chi serve?

Ascolta questo articolo

Secondo quanto riportato dalla rivista diretta da Alfonso Signorini, Chi, Michelle Hunziker e Aurora Ramazzotti sono state viste insieme mentre acquistavano un test di gravidanza in farmacia. La domanda è: chi di loro ne aveva bisogno? La rubrica del settimanale Chi, Chicche di gossip, diretto da Alfonso Signorini, ha riferito che Michelle Hunziker è stata avvistata in una farmacia in Sardegna con la figlia Aurora Ramazzotti.

Secondo la rivista, la Hunziker con la figlia Aurora, hanno comprato un test di gravidanza. Ed è qui che sorge il mistero del “chi ne aveva bisogno”? Per la conduttrice svizzera, il cui matrimonio con Tomaso Trussardi è finito e che ora forma una coppia stabile con l’affascinante chirurgo Giovanni Angiolini, o la figlia, che da anni ha una relazione con Goffredo Celza? Chissà, la domanda rimane, e il tempo lo svelerà!

Se tra qualche settimana comparirà una pancia sospetta, il mistero della farmacia sarà risolto. Per ora possiamo solo aspettare e vedere. Non è la prima volta che la Hunziker viene accusata di una presunta nuova gravidanza negli ultimi anni, ed è già madre della figlia avuta con Eros Ramazzotti, Aurora, oltre che di Sole e Celeste, le bambine nate dal matrimonio con Trussardi.

Michelle si è sempre divertita a smentire sarcasticamente queste voci. Non una volta, eppure questa volta sono trapelati i “sussurri” di un test di gravidanza. E questo perché in questi giorni la questione del “nuovo bambino in arrivo” è un po’ più veritiera. Come già detto, per quanto riguarda la paparazzata della farmacia, il fatto che la figlia Aurora fosse con lei solleva la questione di chi fosse la destinataria del test, supponendo che la “fuga di notizie” della rivista Chi fosse accurata e vera.

D’altra parte, non c’è dubbio che il rapporto tra la Hunziker e Giovanni Angiolini sia attuale. Dopo le numerose paparazzate, i due hanno deciso di rendere pubblica la cosa e di non nascondersi più. Attualmente stanno trascorrendo un periodo insieme in Sardegna e non sono più timidi nell’apparire insieme in pubblico. Qualche giorno fa sono apparsi al Billionaire Show di Flavio Briatore, ballando, baciandosi e coccolandosi.