Michelle Hunziker e Antonella Clerici insieme in uno scatto, il web è esploso

Antonella Clerici e Michelle Hunziker sono due delle conduttrici più amate e apprezzate della televisione italiana. Milanese la prima, svizzera la seconda entrambe vantano una carriera di tutto rispetto che le ha portate a collezionare successi su successi, approdando, seppur in due edizioni differenti, perfino al “Festival di Sanremo“.

La Clerici è volto di punta in casa Rai, mentre Michelle lo è in casa Mediaset. Antonella ultimamente sta vivendo un momento professionale non proprio dei migliori, difatti è stata un pò messa da parte dai vertici Rai e in molti hanno vociferato un suo imminente trasferimento a Mediaset. La Hunziker invece possiamo attualmente ammirarla sul piccolo schermo con il programma “All together now“.

Dal punto di vista personale, entrambe hanno matrimoni alle spalle, entrambe sono mamme ed oggi vivono felici accanto a nuovi amori. Ma la sorpresa più grande è che queste due donne così amate e ammirate sono anche e soprattutto amiche. La coppia Clerici- Hunziker è indubbiamente una coppia inedita e insieme hanno trascorso le vacanze sulla neve.

Il tutto è stato testimoniato dall’ex conduttrice de “La prova del cuoco”, la quale attraverso il suo profilo Instagram ha pubblicato una foto che la ritrae in compagnia di Michelle. La foto è stata seguita dalla didascalia: “Non siamo venute benissimo ma la foto rende l’effetto e la gioia di aver passato un pò di tempo insieme. Sei bella fuori e dentro Michelle Hunziker”.

Le due amiche, che sono a San Cassiano, in Alda Badia, con le rispettive famiglie, hanno sorpreso i fan con il loro scatto e subito sono arrivate piogge di commenti da parte dei loro followers. In molti si sono complimentati e tra i tanti commenti c’è stato chi ha scritto: “Non dire eresie, siete più che belle!”, e ancora: “Bellissime donne”. Insomma l’affetto che il pubblico nutre nei loro riguardi è ancora una volta testimoniato dai commenti belli e positivi che sono arrivati sotto la loro foto.