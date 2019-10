Michelle Hunziker: dopo le critiche per Amici Celebrities, notti in bianco e il conforto del marito Tomaso

Michelle Hunziker doveva presentare fin dalla prima puntata “Amici Celebrities“, ma non è riuscita a conciliare il suo impegno con “Striscia la Notizia” e quello con il nuovo talent show di Canale 5 e per questo il programma è iniziato con la conduzione di Maria De Filippi.

Quando poi è arrivato il suo momento, il pubblico è rimasto spiazzato da questo passaggio di testimone e per la Hunziker non è stato facile leggere i vari commenti dei telespettatori che non hanno apprezzato fino in fondo il suo modo di condurre. Anche la Lucarelli non è stata clemente con la bella svizzera, paragonando la sua empatia con i concorrenti ad una libreria.

Pochi giorni prima di inziare la sua avventura, Michelle aveva commentato: “Condurre Amici Celebrities è più difficile di Sanremo”, in effetti il pubblico del Festival più famoso della canzone italiana è abituato a cambiare presentatore quasi ogni anno, mentre il talent targato Mediaset è legato indissolubilmente alla figura di Maria De Filippi.

MIchelle Hunziker in crisi per le critiche

Ora, sulle pagine del settimanale “Gente“, Michelle rivela quando abbia sofferto per queste esternazioni, tanto che ha passato anche delle notti quasi insonni, come riportato sulla rivista. “Anch’io sono un essere umano” ha dichiarato lei stessa, puntualizzando comunque il fatto che anche quando i commenti sono negativi, alla fine, non si perde d’animo e cerca di reagire: “Quando i commenti non sono costruttivi giro in fretta pagina e mi rimbocco le maniche… Accetto le sfide“.

Una persona in particolare l’ha aiutata a razionalizzare la questione, stiamo parlando del marito Tomaso Trussardi. Le ha fatto guardare la situazione da un’altra angolazione, cosa che le ha restituito la serenità: “Tomaso mi ha dato un consiglio giusto, da imprenditore, non da marito. Mi ha detto: ‘Se sei abituata a prendere voti alti, hai la sindrome del 30 e lode, e quando prendi solo 30 ti abbatti. Guarda i risultati: 2,7 milioni di telespettatori non sono così male’. Ha ragione!”. Come lei stessa afferma, il loro rapporto di basa su un confronto aperto e tanto dialogo, per questo le parole del marito sono riuscite a farle tornare il suo spendente sorriso.