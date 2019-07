Michelle Hunziker disperata: Aurora pubblica il suo numero per errore

Un risveglio poco piacevole quello di Aurora Ramazzotti che, forse ancora assonnata, ha per errore pubblicato il numero di cellulare della mamma Michelle nelle storie di Instagram. E’ stato come dare fuoco ad una miccia che in pochi secondi ha fatto esplodere una valanga di messaggi e chiamate sul telefono della Hunziker.

L’onda anomala dei fan verso il suo cellulare è stata talmente grande, da costringere madre e figlia a parlare direttamente con i loro followers per cercare di farli ragionare. Così, sempre attraverso il social, hanno pubblicato un appello entrambe.

Michelle Hunziker e Aurora Ramazzotti: l’appello ai followers

“Mia figlia Auri ha postato uno screenshoot del mio numero e potete immaginare cosa sta succedendo… Mi stanno arrivano 60 milioni di messaggi al secondo. Per favore non inondatemi di telefonate… Vi prego, vi voglio bene, non voglio cambiare numero. Devo usare il telefono per parlare con mio marito e le mie bambine“, inizia così Michelle cercando di ristabilire l’ordine. Poi, da madre comprensiva, cerca di giustificare la figlia: “Queste cose possono capitare“, e fa sapere che Aurora è mortificata per quello che è successo, quindi torna a rivolgersi ai followers: “Però voi per favore fate i bravi”.

Stessa cosa per Aurora che, in simultanea con la madre, cerca di mettere una pezza al disastro che ha combinato: “Errare è umano, ho sbagliato“, e anche lei chiede di non tempestare con chiamate e messaggi la madre. Un appello che in molti non ascolteranno, perché troppo forte la tentazione di stabilire un contatto diretto con la propria beniamina, ma Aurora ci prova lo stesso: “Vi prego non tartassate mia madre di telefonate e messaggi, altrimenti io non dormo più la notte“.

Si spera davvero che i fan ragionino e non continuino a martellare il cellulare di Michelle, in fondo avere il suo numero registrato in rubrica è già una bella conquista e potrebbero imbastirci su delle belle storie da raccontare. Ma, visto e considerato il bacino enorme di persone su Instagram, la Hunziker dovrà rassegnarsi all’idea di cambiare numero, con buona pace di tutti.