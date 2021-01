Michelle Hunziker compie 44 anni e mostra orgogliosa il regalo delle figlie

Michelle Hunziker ha festeggiato i suoi 44 anni con una forma smagliante e quel sorriso che la contraddistingue da sempre. Una valanga di auguri sono arrivati dai suoi followers che la circondano sempre di tanto affetto, tanto da farla commuovere per questa ennesima dimostrazione.

Proprio per questa grande stima reciproca, ha voluto condividere con il suo fedele pubblico anche la cosa che più l’ha emozionata in questo giorno speciale per lei: il regalo delle sue splendide bimbe, Sole e Celeste, nate dall’unione con Tomaso Trussardi.

Il dolce regalo delle sue bimbe Sole e Celeste

Con orgoglio ha mostrato un disegno realizzato per lei dalle figlie con su scritto: “Tanti auguri mamma“. Sul foglio le piccoline hanno disegnato tutte le cose che la loro mamma ama tanto: i gatti Saba e Kida e i cani Odino, Lilly e Leone e i trucchi.A

Non poteva mancare lei, disegnata con lunghi capelli biondi mossi dal vento, vestita con abito rosso, un fumetto con il numero “44” e un’infinità di cuoricini. La showgirl divertita ha evidenziato tutti i particolari del disegno: “Abbiamo voluto sottolineare“, ha precisato scherzando la Hunziker indicando tutto quello che avevano disegnato per lei le sue bimbe.

Michelle Hunziker e la gag con figlia Aurora Ramazzotti

Per continuare i festeggiamenti, Michelle si è resa protagonista insieme alla figlia Aurora, nata dal matrimonio con Eros Ramazzotti, di un divertente siparietto via social: “Mamma, domani è il tuo compleanno! Quanti anni fai?” le chiede Aurora e lei risponde: “Quarantaquattro… no, però suona male” e così traduce il numero in diverse lingue e per concludere suggerisce ai suoi followers di augurarle buon compleanno in vietnamita.

Tutto questo è stato condiviso nelle storie su Instagram, dove la Hunziker si è mostrata orgogliosa e strafelice di tutto quell’amore che ha ricevuto nel giorno del suo compleanno.