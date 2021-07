Michelle Hunziker choc: violenze e ricatti sessuali

Siamo abituati a vederla sempre felice e sorridente. Michelle Hunziker è uno dei volti più amati e di successo del piccolo schermo. Svizzera di origini ma italiana d’adozione, Michelle è una conduttrice molto nota. Spesso, grazie al suo profilo Instagram ci regala scene di vita quotidiana destreggiandosi tra il lavoro, suo marito Tomaso Trussardi e le sue tre figlie, Sole, Celeste e la più grande, Aurora Ramazzotti.

Tempo da dedicare alle amiche e al divertimento ne ha, ma come la gran parte dei personaggi del mondo dello spettacolo anche lei ha un vissuto e soprattutto è stata vittima di momenti davvero delicati. Anche per la Hunziker tutto non è sempre stato rose e fiori e attraverso un’intervista rilasciata al magazine “Chi”, la showgirl ha svelato alcune pagine di vita burrascose. Momenti che non tutti conoscono.

Già in passato Michelle aveva raccontato di essere stata plagiata da una setta, motivo per il quale il suo matrimonio con il cantante Eros Ramazzotti era naufragato. La Hunziker ha dichiarato che sorride sempre perché sa benissimo cosa vuol dire il dolore e la sofferenza. Tanti episodi spiacevoli che hanno minato la sua vita. Nello specifico un episodio, accaduto quando non era ancora popolare, l’ha segnata per sempre.

“Ho vissuto situazioni terribili. Tempo fa ero in una casetta in affitto, ero al piano terra. Uno, una sera mi ha seguita, voleva entrare, cercava di sfondare la porta, diceva le cose peggiori. E io mi sono trovata seduta sul letto con un coltello in mano a pregare che non riuscisse a entrare“, questo il toccante racconto della conduttrice svizzera.

Michelle ha poi richiamato la sua carriera, ricordando i momenti nei quali anche lei è stata vittima di avances in cambio del successo. “Ricatti sessuali di ogni sorta in cambio di ingaggi. Mi è capitato di tutto e di più, ma sono riuscita a non cadere in nessuna trappola“, ha dichiarato la Hunziker. Insomma molestie, ricatti sessuali è proprio per questo che Michelle sorride sempre perché è grata alla vita e al fatto di essere riuscita a sfuggire a tante cose brutte.