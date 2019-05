Michelle Hunziker bloccata dalla tempesta a poche ore da "All Together Now"

“All Together Now” è il nuovo programma di casa Mediaset, in onda in prima serata su Canale 5, condotto dalla famosa showgirl svizzera Michelle Hunziker. A capitanare il muro umano dei giudici c’è J-ax. Un programma del tutto nuovo per Mediaset, che già alla prima puntata ha avuto un grande successo con record di ascolti.

Proprio alcune ore prima della seconda puntata, andta in onda il 23 maggio, la Hunziker aveva pubblicato sul suo account di Instagram alcune stories in compagnia del marito Tomaso Trussardi, che hanno destato la preoccupazione dei suoi numerosi followers e fan. Un video pubblicato su Instagram mostra i due bloccati a bordo del veicolo sul quale viaggiavano nel bel mezzo di una forte tempesta di grandine e la showgirl appare piuttosto spaventata.

Dal video infatti si ascolta anche un grido di aiuto della collega di Gerry Scotti, che insieme da qualche tempo stanno conducendo con successo il programma “Striscia la Notizia“; per fortuna dopo pochi minuti il pericolo sembrava scongiurato e la tensione si è affievolita e i due sono riusciti anche a fare una cena romantica per allentare la tensione in un ambiente decisamente più rilassante.

Al momento la conduzione di “All Together Now” da parte della Hunziker sembra una scelta vincente ed azzeccata, infatti a parlare sono stati gli ascolti delle prime due puntate. In realtà tale programma è un format nuovo per le tv italiane, ma è stato importato dall’Inghilterra.

Il format si basa su una serie di giudici, definiti “Muro di esperti“, che dovranno esaminare tutta una serie di concorrenti che si sottoporrano al giudizio della giura nelle varie esibizioni che presenteranno. Nel corso di queste sei puntate in palinsesto solo 20 concorrenti giungeranno alle semifinali e in seguito 10 alle finali, ai quali verranno aggiunti poi eventuali cantanti che avranno avuto il 100% del consenso da parte dei giudici.