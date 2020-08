Michele Morrone ritrova l’amore: ecco chi è la nuova fiamma

Oltre al triangolo che sta imperversando composto da Belen Rodriguez-Stefano De Martino-Alessia Marcuzzi e la storia d’amore finita tra Andrea Damante e Giulia De Lellis con lei insieme a un altro, a infiammare ancora di più questa calda e bollente estate vi è un altro noto personaggio che sembra aver ritrovato l’amore dopo una serie di flirt con la stessa Belen, Cristina Buccino e anche Elena D’Amario.

Stiamo parlando di Michele Morrone, noto sex symbol e messosi in luce come attore nel film di produzione Netflix dal titolo: “365 giorni” che può vantare un seguito di più di 10 milioni di followers sul suo profilo Instagram. In questo momento, si trova a Dubai per un nuovo progetto lavorativo, ovvero la realizzazione di un brand di profumi.

In una intervista realizzata presso una testata di Dubai, ha raccontato che in Medio Oriente il profumo è sinonimo di cultura ed è proprio qui che si trovano le migliori fragranze del mondo. Magari è stata proprio una di queste fragranze ad attirare a sé la sua presunta fiamma che ha conosciuto proprio qui. A dare l’indiscrezione è Chi attraverso il profilo Instagram che annuncia in questo modo la nuova liaison: “A Dubai Michele Morrone trova l’amore con una bellissima imprenditrice”.

La nuova fiamma sarebbe Sara Al Madani, nota per essere una imprenditrice che lavora negli Emirati Arabi. Lavora come Ceo di HalaHi, una app che crea video personalizzati dai personaggi dello spettacolo per i propri fan. Sembra che i due si siano conosciuti in questo modo, tant’è vero che, sempre secondo i rumors, è stata lei a contattarlo per far sì che entrasse nella community.

Oltre al lavoro di attore e a quello di imprenditore con una creazione di profumi, per Morrone sarebbe anche pronto un disco. Per ora nessuno dei due ha affermato o smentito nulla al riguardo. Si vedrà nei prossimi giorni se qualcosa di vero c’è nell’aria.