Michele Merlo, l’ultimo saluto di Morgan: "Mi disse che ero come un padre"

Una morte che nessuno si aspettava potesse accadere; una morte che ha il sapore dell’ingiustizia. In molti restano ancora frastornati dopo aver appreso la tristissima notizia della morte del giovane partecipante di “Amici”, il 28enne Michele Merlo. La notizia dell morte del ragazzo, affetto da una leucemia fulminante, complicatasi poi in un ictus emorragico che ne ha sancito la morte, ha letteralmente devastato il mondo della musica e non solo.

Tantissimi gli amici, i colleghi, i presentatori e tutti gli addetti ai lavori che hanno deciso di voler omaggiare il giovane Merlo, con un ultimo saluto, con una frase che possa ricordarlo. Tante le parole di affetto e solidarietà nei confronti della famiglia, come tanti sono stati gli incoraggiamenti ricevuti prima della notizia del decesso.

L’ultimo saluto di Morgan al suo alunno

Tra i tantissimi artisti che hanno voluto omaggiare il ragazzo anche un suo ex maestro nel mondo di “Amici” ha deciso di voler salutare Michele. Parliamo dell’artista Morgan. Marco Castoldi ha avuto modo di conoscere Michele durante la sua partecipazione al talent show di Maria De Filippi. Già durante la sua fase critica, in attesa di poter conoscere in maniera più precisa le condizione cliniche del ragazzo, aveva pubblicato un messaggio su Instagram in cui invitava di fornirgli il numero di telefono del padre di Michele per potergli parlare.

Ecco infatti cosa aveva scritto in precedenza il cantante: “Sto pregando perché Dio lo risparmi. Vorrei andare a trovarlo, qualcuno può procurarmi il numero di suo papà? Mi farebbe un favore, grazie! Andrò a Bologna!“.

Dopo aver appreso il triste annuncio, Morgan ha così salutato Michele: “Il mio pensiero va ai genitori di Mike e Michele Merlo, che abbraccio e sento disperatamente. Michele mi disse ‘sei come mio padre perché mi hai fatto amare Pierangelo Bertoli’. Facciamolo, gli dissi, che canzone vuoi fare? Mi rispose ‘A muso duro’…“.