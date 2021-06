Michele Merlo, ex concorrente di Amici, in gravi condizioni a causa di un’emorragia cerebrale

Michele Merlo, conosciuto con il soprannome di Mike Bird, ha partecipato all’edizione 2016-2017 del talent show di “Amici di Maria De Filippi” arrivando fino alla fase finale. Purtroppo la sua avventura negli studi di Canale 5 non è stata fruttuosa, siccome viene comunque eliminato dopo poco tempo.

Nelle ultime ore però il ragazzo sta facendo discutere per un motivo ben più importante. Come riportato da un comunicato della famiglia di Mike, il cantante è stato colpito da una emorragia cerebrale scatenata da una leucemia fulminante improvvisa.

Nel comunicato della famiglia si può leggere che: “Mike è ricoverato in gravi condizioni nel reparto rianimazione dell’ospedale Maggiore di Bologna dove è stato sottoposto ad intervento chirurgico d’urgenza nella notte tra giovedì e venerdì scorso a seguito di un’emorragia cerebrale scatenata da una leucemia fulminante improvvisa”.

La carriera artistica di Mike Bird

Michele Merlo, nasce a Marostica in provincia di Vicenza il 1° marzo 1993. Si trasferisce nella vicina Rosà ove studia presso l’Università Ca’ Foscari di Venezia Storia dell’Arte, iniziando a suonare la chitarra all’età di 13 anni. Prima di iniziare il suo percorso ad “Amici”, Mike, come altri cantanti come Shady Cherkaoui e Riccardo “Riki” Marcuzzo, ha effettuato il provino per far parte della decima edizione di “X Factor” venendo però immediatamente scartato.

In seguito alla sua breve avventura ad “Amici” Mike continua con le sue esibizioni in live, salendo sul palco di gruppi internazionali molto conosciuti come i THE NBHD ed i Foals. Ha continuato la sua carriera musicale pubblicando verso la fine del 2017 l’album “Cinemaboy” distribuito dalla Maciste Dischi anticipato dal singolo “Tutto per me”. Nel 2019 invece escono altri brani come “Non mi manchi più”, “Mare”, “Tivù” e “Aquiloni” provenienti tutti dal suo album “Cuori Stupidi” di cui tra l’altro ne fa anche un libro con lo stesso titolo uscito il 22 settembre 2020 che vede come editore la Sperling & Kupfer.