Michele Dentice preferisce Tina a Gemma: "Sono attratto da lei". E arriva la richiesta a Maria De Filippi

Michele Dentice è senza ombra di dubbio il cavaliere protagonista della stagione in corso di “Uomini e Donne“. Sicuramente il suo aspetto fisico ha giocato un ruolo fondamentale e così diverse dame sono cadute ai suoi piedi. In particolare Roberta Di Padua e Carlotta si sono contese Michele per un po’, salvo poi emergere la scelta del cavaliere che ha preferito Roberta a Carlotta.

Intervistato dal magazine “Nuovo”, Dentice ha parlato del suo percorso nel talk show dei sentimenti. In particolare gli è stato domandato chi trova più sensuale e piacente tra Tina Cipollari e Gemma Galgani e senza giri di parole, Michele ha ammesso che preferisce l’opinionista alla dama. “E’ una donna intelligente e simpatica con cui passerei del tempo volentieri. Non sono attratto fisicamente da lei, ma mentalmente sì“, ha dichiarato il cavaliere.

Dentice ha però espresso la sua opinione anche sul conto di Gemma, asserendo: “Lei è proprio lontana anni luce dal mio mondo“. Dunque, se da un lato Michele è attratto mentalmente da Tina, dall’altro sa che la Galgani è completamente lontana da lui. Il cavaliere ha poi svelato qual è il suo sogno: andare a cena con Maria De Filippi.

E così è arrivata la richiesta a Queen Mary da parte di Dentice, il quale ha speso parole di lode nei riguardi della conduttrice: “La ascolterei per ore e ore. E’ una donna non solo affascinante ma anche molto intelligente“. Non poteva inoltre mancare l’argomento Roberta Di Padua, un argomento più reale e meno ideale. Nelle ultime puntate, le cose tra i due non vanno proprio per il verso giusto soprattutto a causa di divergenze caratteriali.

Roberta accusa Michele di essere assente, mentre quest’ultimo ritiene che la dama voglia essere una prima donna. Dentice al settimanale ha ammesso che di Roberta lo ha attratto la sua bellezza, ma che ci sono dei problemi tra loro. Divergenze caratteriali per lo più. Difatti, proprio in merito alla sua frequentazione con la Di Padua, il cavaliere ha ammesso: “Non posso seguire solo gli ormoni, devo fare scelte ponderate“.