Michele Bravi: che fine ha fatto dopo l’incidente?

Sono passati ormai più di due mesi dal terribile incidente stradale che ha segnato la sua vita, e di Michele Bravi non si hanno più notizie. Lo scorso 22 novembre, a Milano, il cantante è rimasto coinvolto in un incidente stradale che è costato la vita ad una donna di 58 anni, e dopo il messaggio pubblicato su Facebook l’indomani della tragedia, in cui si chiedeva rispetto per la drammatica situazione, da parte del cantante il silenzio più assoluto.

Un silenzio che sta preoccupando non poco i fan di Bravi, che, dopo averlo visto nelle scorse settimane come attore nella fiction ‘La compagnia del cigno‘, hanno ricominciato ad invadere di commenti le sue pagine social. “Ma non si hanno più notizie? Sono passati 2 mesi e più, uno si preoccupa“, ha scritto, nello specifico, un fan, al cui appello hanno fatto seguito moltissimi altri seguaci del giovane cantante, scrivendogli “Mi manchi” e chiedendo a gran voce che torni a cantare.

Michele Bravi, 23 anni, diventato famoso per la vincita, nel 2013, di X-Factor, ha poi definitivamente conquistato il grande pubblico nel 2017, grazie alla partecipazione, tra i big, al Festival di Sanremo con “Il diario degli errori”, brano che gli ha fatto guadagnare un bel quarto posto.

Una carriera appena cominciata, quindi, che, purtroppo, per il momento ha subito una brusca battuta d’arresto dal tragico evento del novembre scorso. Bravi, che dagli accertamenti effettuati subito dopo l’incidente è risultato negativo sia all’alcol che all’uso di sostanze stupefacenti, rischierebbe dai 2 ai 7 anni di carcere con l’accusa di omicidio stradale.

Nel frattempo l’artista ha preferito abbandonare le scene, annullare tutti gli impegni con il pubblico, e vivere questo tragico momento lontano dai riflettori. E a noi non resta altro che rispettare il suo silenzio, sperando di ricevere presto qualche aggiornamento.