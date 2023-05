Michela Murgia si rasa i capelli: un gesto coraggioso nel suo percorso di vita

Grande coraggio e forza da parte di Michela Murgia, una delle scrittrici più amate e influenti del momento, che ha deciso di mostrare al mondo un altro capitolo della sua battaglia contro il tumore: la caduta dei capelli e la scelta di rasarli completamente.

“Stamattina la sardità dei miei capelli ha ceduto ed è caduto il primo ciuffo“, ha condiviso Michela con profonda sincerità. Solo pochi giorni fa, la talentuosa scrittrice aveva annunciato di essere affetta da un tumore. Ora, attraverso questo toccante video, Michela mostra il suo coraggio nel fronteggiare la malattia e la sua determinazione nel raccontare apertamente la sua esperienza.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Michela Murgia (@michimurgia)

Accompagnata dal suo amato figlio e da alcuni amici, Michela Murgia non nasconde le emozioni. Nel video, condiviso con il pubblico in un momento intimo, Michela svela un gesto di grande significato per lei. “Con l’ultimo barlume del taglio abbiamo girato i lanci social di ‘Tre ciotole‘”, continua nel suo racconto. “Poi abbiamo fatto questo. Sembra una festa, lo so, ma con gli amici, mio figlio e il sole di fuori, che cos’altro poteva essere?”.

“Tre ciotole”: un nuovo libro e la condivisione della malattia

”Tre ciotole” è il titolo del suo prossimo libro, in uscita il 16 maggio. Insieme all’annuncio di questo nuovo lavoro, Michela Murgia ha voluto condividere anche la notizia della sua malattia, un tumore ormai al quarto stadio, che l’ha portata a dichiarare di avere pochi mesi di vita. La scrittrice ha scelto di narrare la sua battaglia in modo aperto e trasparente, a partire dalla condivisione di questo video in cui dice addio ai suoi capelli.

”Posso sopportare il dolore, non di non essere presente a me stessa”, ha dichiarato Michela in un’intervista approfondita rilasciata ad Aldo Cazzullo del Corriere della Sera, in cui ha raccontato la diagnosi del tumore al rene e la sua esperienza con la malattia. Nel suo nuovo libro, “Tre ciotole“, Michela Murgia ha trasferito la sua storia personale, offrendoci un racconto intimo e autentico. “Se è autobiografico? È pedissequo“, spiega la scrittrice al giornalista. “È il racconto di quello che mi sta succedendo, diagnosi compresa. Un carcinoma renale al quarto stadio, da qui non si torna indietro”.