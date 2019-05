Michael Terlizzi, parla un’ex corteggiatrice di Uomini e Donne: "Mi ha corteggiata"

Sono state tante, forse troppe, le illazioni sulla presunta omosessualità di Michalel Terlizzi, figlio dell’ex naufrago de “L’Isola dei Famosi”Franco Terlizzi ed attuale concorrente del reality show di Canale 5 “Grande Fratello“, ed a spezzare una lancia in favore del gieffina ora è una ex corteggiatrice del dating show di Maria De Filippi “Uomini e Donne”.

Da più parti Michael Terlizzi è stato, infatti, accusato di voler nascondere il suo vero orientamento sessuale, facendo pensare a tutti di essere etero. Ad intervenire sulla questione è stavolta Manila Boff, che ha rilasciato un’intervista al settimanale di gossip “Nuovo Tv”, dove ha fatto delle importanti rivelazioni su Terlizzi.

La verità di Manila su Michael

Manila e Michael si sono incontrati durante una trasmissione tv in cui erano ospiti, e dopo i soliti convenevoli e presentazioni è nata una forte empatia, poi per due mesi messaggi e telefonate giornaliere. Manila tiene a precisare sulle pagine di Nuovo Tv che: “Michael è una persona perbene, un uomo d’altri tempi“.

Sono tante le cose che i due sembrano avere in comune, oltre l’educazione, anche gli studi; in diverse occasioni Michael ha fatto capire a Manila di essere interessato a lei, in tal senso la Boff cita un messaggio ricevuto da Terlizzi che diceva: “Con il corpo che hai sfido chiunque” ed ancora che quando si sarebbero incontrati Michael avrebbe fatto capire a Manila cosa le era piaciuto di lei.

Manila aspettava Michael nella sua casa di Forte dei Marmi, appuntamento saltato a causa dei tanti impegni del gieffino, ecco che ora la Boff vorrebbe andare a prenderlo nella casa di Cinecittà, quindi l’appello dell’ex corteggiatrice: “Voglio dire basta a chi insinua che lui sia gay: non lo è“.

La Boff ha poi concluso la sua intervista sperando di poter frequentare davvero Michael una volta uscito dalla casa del Grande Fratello, un modo per tener fede alla promessa che si erano fatti qualche tempo prima.