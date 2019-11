Michael Terlizzi, la nuova fiamma è un’ex corteggiatrice di "Uomini e Donne"

L’ex partecipante della casa più spiata d’Italia Michael Terlizzi, ritorna a far parlare di se; L’affascinante ragazzo pare che sia stato fotografato in compagnia di una nuova ragazza. La ragazza in questione in realtà appare essere una vecchia conoscenza del famoso programma di Maria De Filippi “Uomini e Donne” ossia Marcella Niespolo.

La Niespolo all’epoca della partecipazione al programma succitato vestiva il ruolo di corteggiatrice di Luca Onestini, e risale all’oramai lontano 2017. Ad oggi la Niespolo ne ha fatta di strada, diventando anche una dottoressa, avendo tempo e modo di laurearsi in biologia; da allora ha intrapreso la strada del mondo del web, iniziando a scattare ogni particolare della sua vita per poi pubblicarlo sui suoi principali social network, diventando col tempo una vera life-style influencer.

Per ciò che concerne invece Michael, il ragazzo in passato ha avuto non poche critiche, e di certo la sua adolescenza non è stata delle migliori. A tal proposito infatti egli stesso ha narrato di quando da piccolo veniva spesse volte bullizzato per un suo problema fisico, ovvero nell’oggettiva impossibilità di distendere completamente le braccia.

Non solo questo ma di recente è stata anche messa in dubbio la sua sessualità, in molto infatti hanno reputato Terlizzi omosessuale, come ha anche affermato più volte il bambino prodigio di “Io canto” Christian Imparato. Ovviamente la cosa è stata ampiamente smentita da Terlizzi, e confermata anche dalle sue numerose storie con svariate donne.

A tal proposito pare infatti che ci sia del tenero tra l’ex corteggiatrice Niespolo e Terlizzi; i due sono stati di recente fotografati dai paparazzi del noto settimanale “Novella 2000” in atteggiamenti molto romantici e allo stesso tempo provocatori, segno che tra i due stia nascendo qualcosa di più che una semplice amicizia. Ovviamente per il momento sono solo congetture, solo il tempo avrà modo di confermare tali ipotesi.