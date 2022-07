Michael Schumacher, spunta la foto sui social che lascia i fan senza parole: "È irriconoscibile"

Ascolta questo articolo

Tutti gli appassionati di sport, ma non solo, conoscono Michael Schumacher, il noto ex pilota automobilistico rimasto paralizzato durante una caduta con gli sci. Schumacher ha fatto la storia della Formula 1 vincendo numerosi mondiali con la sua Ferrari. Dopo l’incidente però la sua vita, e quella della sua famiglia, è cambiata radicalmente. Tutti in F1 ricordano con molto affetto il pilota tedesco e soprattutto le sue imprese sui circuiti automobilistici di tutto il mondo.

Schumacher è stata una figura storica della Formula 1 e ha avuto modo di costruire anche una bellissima famiglia, famiglia che attualmente gli sta accanto con tanto affetto e amore. Ancora oggi Michael Schumacher è considerato uno dei piloti migliori di tutti i tempi e nel corso della sua carriera ha saputo sempre migliorarsi costantemente. Ma una foto circolata in questi mesi fa vedere il campione in un momento particolare della sua vita.

La foto di Michael

Come si sa Schumacher ha il figlio Mick, che pare stia seguendo le sue orme. Recentemente proprio quest’ultimo ha fatto preoccupare i fan per un incidente avvenuto su una pista, incidente dal quale però Mick fortuntamente è uscito illeso. Ovviamente per lui la preoccupazione è stata tanta.

Tutti conoscono il pilota Max Verstappen, che vinse il titolo F1 lo scorso anno. Si tratta di uno dei piloti in massima ascesa nella Formula 1, e non tutti sanno che la famiglia Verstappen, e quindi lo stesso Max, hanno condiviso dei momenti assieme alla famiglia di Michael Schumacher, che è molto apprezzato dallo stesso Verstappen.

Negi scorsi mesi è circolata una foto che ha fatto commuovere i fan, la quale mostra l’allora campione del mondo Michael Schumacher con il piccolo Max Verstappen. Lo stesso Max ha ricordato quei momenti con un post sui social nel 2021 in cui i due vengono immortalati ai go-kart. “Erano a due posti. Michael con Mick o Gina, mio padre con me. E quando la situazione diventata pericolosa, loro riprendevano subito il controllo“ – così scrisse verstappen nel suo post.