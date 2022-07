Michael Schumacher, l’annuncio in lacrime della moglie Corinna: piange il mondo intero

Ascolta questo articolo

Da quel terribile 29 dicembre del 2013 la vita della leggenda della formula 1 è cambiata per sempre. Un tragico incidente con gli sci è risultato quasi fatale per Michael Schumacher, ridotto molto probabilmente ad uno stato vegetativo, dipendente dalle attente cure dei famigliari, in particolare della moglie Corinne, che mai lo ha abbandonato in tutti questi anni.

Lo scorso mercoledì il sette volte campione del mondo ha ricevuto il Premio di Stato della Renania settentrionale-Vestfalia, ritirato dalla figlia Gina Maria e dalla moglie Corinne. Dopo aver sentito le parole del grande amico di Schumacher, la 53enne moglie del campione non è riuscita a trattenere la commozione.

Il pianto commosso

La coppia è spostata dal lontano 1995, da allora Corinne e Michael hanno trascorso tutta la loro vita insieme, anche nel dramma della malattia. Attualmente la famiglia vive a Maiorca, dove si è trasferita dopo aver venduto la vecchia casa a Ginevra. Tra i pochi che possono accedere all’abitazione per fare visita al campione, non manca l’amico di lunga data Jean Todt, presente anche lui all’evento a Colonia.

Proprio l’ex amministratore delegato della Ferrari ha voluto dedicare parole al miele all’amico: “Michael ha sempre pensato a chi non sta bene attivandosi con donazioni molto generose. Ha una famiglia meravigliosa, sua moglie è una delle donne più forti che conosca. Schumacher ha plasmato la Formula 1 come nessun altro ha fatto prima e dopo di lui”. Davanti a queste dichiarazioni Corinne non è riuscita a trattenere le lacrime, esternando ancora una volta tutto il suo amore viscerale per Michael.

Quando è salita sul palco per ritirare il premio è stata accolta da un applauso scrosciante del pubblico, che ha suscitato in lei un altro grande momento di commozione. In quegli attimi è stata sempre sostenuta da Jean Todt, il quale ha continuato a sostenerla per tutto l’evento. Quest’ultimo ha anche ammesso un fatto finora inedito, che in qualche modo dà uno spiraglio di luce ai fan: cioè ha dichiarato di guardare insieme a Michael le gare di F1.