Michael Schumacher, la tragica notizia in diretta Tv: i tifosi del pilota con le lacrime agli occhi

Tutti gli appassionati di sport, ma non solo, conoscono Michael Schumacher, il noto ex pilota automobilistico rimasto paralizzato durante una caduta con gli sci. Schumacher ha fatto la storia della Formula 1 vincendo numerosi mondiali con la sua Ferrari. Dopo l’incidente però la sua vita, e quella della sua famiglia, è cambiata radicalmente. Tutti in F1 ricordano con molto affetto il pilota tedesco e soprattutto le sue imprese sui circuiti automobilistici di tutto il mondo.

Schumacher è stata una figura storica della Formula 1 e ha avuto modo di costruire anche una bellissima famiglia, famiglia che attualmente gli sta accanto con tanto affetto e amore. Ancora oggi Michael Schumacher è considerato uno dei piloti migliori di tutti i tempi e nel corso della sua carriera ha saputo sempre migliorarsi costantemente. Ma in queste ore è arrivata una notizia che ha scioccato letteralmente i fan.

Schumacher, il testamento

Michael Schumacher è stato 7 volte campione del mondo con la Ferrari. Con il “Cavallino Rosso” di casa Maranello ha compiuto appunto delle imprese epiche, imprese che sembra forse destinato a compiere il figlio Mick, che recentemente è stato coinvolto in un incidente su un circuito durante un gran premio. Per lui nessuna conseguenza.

Il giovane Schumacher si è detto pronto a fare il grande passo verso la Ferrari, e quindi a guidare la macchina diventata emblema degli appassionato di F1. Ma a distanza di tempo in questi giorni è stata pubblicata una notizia che letta nell’ottica odierna fa venire letteralmente i brividi.

Tre anni prima dell’incidente in sci pare che Michael Schumacher abbia rilasciato un testamento, questo perchè secondo lui nella vita poteva succedere di tutto. Nel testamento Schumacher avrebbe lasciato alla moglie Corinna tutti i diritti legali sui possedimenti del marito in caso di morte, questo in modo da sventare i tentativi di alcuni parenti che avevano avanzato pretese per quanto riguarda l’eredità dell’ex pilota di Formula 1.