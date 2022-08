Michael Schumacher, la notizia improvvisa in diretta Tv: le lacrime dei tifosi

Ascolta questo articolo

Tutti gli appassionati di sport, ma non solo, conoscono Michael Schumacher, il noto ex pilota automobilistico rimasto paralizzato durante una caduta con gli sci. Schumacher ha fatto la storia della Formula 1 vincendo numerosi mondiali con la sua Ferrari. Dopo l’incidente però la sua vita, e quella della sua famiglia, è cambiata radicalmente. Tutti in F1 ricordano con molto affetto il pilota tedesco e soprattutto le sue imprese sui circuiti automobilistici di tutto il mondo.

Schumacher è stata una figura storica della Formula 1 e ha avuto modo di costruire anche una bellissima famiglia, famiglia che attualmente gli sta accanto con tanto affetto e amore. Ancora oggi Michael Schumacher è considerato uno dei piloti migliori di tutti i tempi e nel corso della sua carriera ha saputo sempre migliorarsi costantemente. Ma in quesre ore è arrivata una notizia che ha commosso letteralmente i fan, vediamo di cosa si tratta.

Il figlio Mick: prossimo al grande passo

Come si sa Schumacher ha il figlio Mick, che pare stia seguendo le sue orme. Recentemente proprio quest’ultimo ha fatto preoccupare i fan per un incidente avvenuto su una pista durante un gran premio: dal sinistro però Mick è uscito fortuntamente illeso, anche se la circostanza ha fatto molto preoccupare i fan.

In questo periodo Mick è cresciuto tantissimo a livello professionale: come pilota sicuramente promette molto bene e dagli addetti ai lavori è considerato un prospetto da tenere in grande considerazione. Attulmente in F1 Mick Schmacher milita nel team USA della Hasas, ma si è detto pronto a fare il grande salto.

“Sono pronto voglio dire, le nostre macchine non sono uguali, ma sono simili. Sono cresciuto con la Ferrari praticamente dal 2019 e sento di aver capito l’intera procedura. Sarei più che felice di mostrare loro quello che so fare”– questo il commento del figlio di Michael Schumacher, che si dice quindi pronto a passare al team Ferrari, la notissima scuderia italiana di Maranello dove il padre ha fatto sognare intere generazioni di sportivi e di appassionati di motori. Non è escluso che quindi, al massimo tra qualche anno, l’attuale 23enne Mick Schumacher non possa aver fatto quel salto di qualità che gli consentierebbe di guidare l’auto sogno di ogni pilota di F1: la Ferrari.