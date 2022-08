Michael Schumacher, la fine di un’epoca: l’ultima notizia arrivata lascia tutti sconvolti

Ascolta questo articolo

Tutti gli appassionati di sport, ma non solo, conoscono Michael Schumacher, il noto ex pilota automobilistico rimasto paralizzato durante una caduta con gli sci. Schumacher ha fatto la storia della Formula 1 vincendo numerosi mondiali con la sua Ferrari. Dopo l’incidente però la sua vita, e quella della sua famiglia, è cambiata radicalmente. Tutti in F1 ricordano con molto affetto il pilota tedesco e soprattutto le sue imprese sui circuiti automobilistici di tutto il mondo.

Schumacher è stata una figura storica della Formula 1 e ha avuto modo di costruire anche una bellissima famiglia, famiglia che attualmente gli sta accanto con tanto affetto e amore. Ancora oggi Michael Schumacher è considerato uno dei piloti migliori di tutti i tempi e nel corso della sua carriera ha saputo sempre migliorarsi costantemente. Ma in queste ore è arrivata una notizia che ha scioccato letteralmente i fan, vediamo di cosa si tratta.

Schumacher, la fine di un’era

Come sapranno i fan dell’ex campione di F1, Michael Schumacher ha anche un figlio, Mick, che attualmente milita in F1, ma con una scuderia diversa da quella di Maranello. Eppure la maturità raggiunta dal giovane Schumacher fa pensare che presto Mick possa fare il grande salto e andare a guidare la Ferrari.

I fan ovviamente aspettano notizie in questo senso, tra l’altro in queste settimane ha colpito molto la notizia che lo stesso Michael avrebbe lasciato un testamento tre anni prima dell’incidente in sci che lo ha paralizzato, testamente nel quale egli lascia alla moglie tutti i diritti legali sui possedimenti del marito in caso di morte.

Secondo quanto si apprende in queste ore, la F1 sta preparando la nuova stagione e le scuderie sono in cerca dei loro nuovi assetti. In questo senso Fernando Alonso avrebbe deciso di spostare di sposare il progetto dell’Aston Martin di Lawrence Stroll. Il suo posto pare dovesse essere preso da Oscar Piastri, dell’Alpine, ma il talento australiano avrebbe trovato un accordo con la McLaren, grazie ad una clausola che lo ha fatto liberare.

A questo punto lo staff è alla ricerca di un nome valida da poter affiancare al pilota, e si starebbe puntando proprio su Mick Schumacher. Questa scelta potrebbe quindi portare il figlio di Michael a firmare un contratto pluriennale con una scuderia diversa dal Cavallino, allontanandolo così definitivamente dal sogno di guidare la Ferrari. Vedremo che cosa accadrà nelle prossime settimane.