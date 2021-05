Michael Schumacher: la famiglia ha messo in vendita la villa svizzera di Gland

La famiglia di Michael Schumacher ha messo in vendita la storica villa svizzera di Gland. Acquistata nel 2002 – anno in cui il tedesco eguagliò il record di cinque titoli mondiali di una leggenda come Juan Manuel Fangio – a seguito dell’incidente sugli sci del 29 dicembre 2013 si era tramutata in una dimora fissa, dove il Kaiser di Kerpen era costretto a vivere attorniato da uno staff medico dedicato.

Come noto, la caduta dopo aver messo fuori gioco il sette volte iridato, lo ha condannato a combattere in un letto d’ospedale. Quando le sue condizioni di salute sono migliorate, l’ex pilota è stato trasferito nella sua villa nel Canton di Vaud. Qui, nel più ampio rispetto della sua privacy, un gruppo di medici ha seguito la sua difficile convalescenza 24 ore su 24.

Ora però, stando alle indiscrezioni che si rincorrono nelle ultime settimane, c’è chi è pronto a scommettere che la leggenda della Formula 1 si sarebbe definitivamente trasferita in Spagna. Più precisamente la moglie Corinna avrebbe deciso di andare a vivere con il marito nella loro villa di Maiorca, usata in precedenza dalla coppia come residenza estiva.

La notizia del trasferimento nella villa appartenuta in passato a Florentino Perez, presidente del Real Madrid, non è mai stata smentita né confermata da Sabine Kehm, portavoce della famiglia del campione. A tornare sul punto è stata però la rivista teutonica Bunte, da sempre molto ben informata sulla vita del pilota che con i suoi 72 gran premi vinti, continua ad essere il driver più vincente nella storia della Ferrari.

Stando a quanto apparso sul settimanale tedesco, l’ex alfiere di Benetton, Ferrari e Mercedes, raggiungendo le Baleari ha definitivamente abbandonato la villa elvetica che si affaccia sul lago di Ginevra, conosciuta anche con il nome di Sur le Moulin. La dimora dal valore superiore a 50 milioni di euro, si trova all’interno di una tenuta di 20mila metri quadrati ed è dotata di ogni genere di confort, tra cui spicca un distributore di carburante personalizzato.