Michael Pitt legato e ricoverato dopo un tracollo in pubblico: "lanciava oggetti dal tetto"

L’attore Michael Pitt è stato fotografato mentre, legato a una barella, veniva trasportato in un ospedale di New York per un trattamento sanitario obbligatorio. L’episodio è avvenuto venerdì, quando la star avrebbe avuto un “tracollo” psicologico in pubblico in una strada di Brooklyn.

L’attore, che era senza maglietta e scarpe ed indossava solo un paio di pantaloni corti scuri ed una sciarpa blu chiaro al collo, avrebbe lanciato oggetti contro le persone dal tetto di un palazzo. Questo ha indotto i presenti a chiamare la polizia, che è intervenuta trovando il 41enne che urlava e si trovava in stato confusionario.

Nonostante l’attore fosse una minaccia per i presenti, dato il lancio di oggetti, la polizia ha evitato di incriminarlo, dato che è sembrato apparente che fosse “emotivamente disturbato“, secondo quanto riportato dal sito americano TMZ, il primo a riportare la notizia. Michael è stato legato ad una barella, per la sua stess sicurezza, ed un video ripreso da un testimone lo mostra mentre guarda il cielo con occhi vuoti.

L’attore è stato ricoverato in un ospedale locale, dove potrebbe essere trattenuto per un fermo psichiatrico. L’incidente è considerato come un problema di salute mentale. Nello stato di New York, una persona più essere trattenuta per 72 ore in ospedale per le cure, dopodiché solo un giudice può stabilire se il paziente deve rimanere più a lungo, per un massimo di 60 giorni. Due mesi fa, nello stesso luogo dove è avvenuto l’incidente, l’attore era stato arrestato per assalto dopo aver colpito un uomo a pugni in testa ripetutamente per prendere il suo cellulare.

Michael Pitt ha preso parte a telefilm come “Dawson’s Creek” , “Hannibal” e “Boardwalk Empire: L’impero del crimine“, oltre ad aver recitato in film come “The Dreamers – I sognatori” di Bertolucci, “Funny Games”, “7 psicopatici”, “Ghost in the Shell” e “Formula per un delitto”. Sul set di “Ingannevole è il cuore più di ogni cosa” conobbe Asia Argento, con la quale ha avuto una relazione dal 2003 al 2004.