Michael Jordan compie 60 anni: l’ex star della NBA festeggia donando in beneficenza 10 milioni

Michael Jordan, uno dei più importati giocatori di basket della storia, ha compiuto 60 anni, e dimostrando di essere uno dei più grandi anche fuori dal campo di basket, ha festeggiato con una una donazione da record di 10 milioni di dollari a Make-A-Wish America, come annunciato dalla stessa organizzazione no-profit mercoledì.

Si tratta della donazione più generosa mai fatta da un singolo individuo nei 43 anni di storia della fondazione, specifica Make-A-Wish, che da decenni si occupa di realizzare i desideri dei bambini affetti da gravi malattie. Jordan, ha festeggiato il suo 60esimo compleanno venerdì 17 febbraio, ed ha dichiarato di sperare che la sua donazione ispiri gli altri a sostenere Make-A-Wish.

“Negli ultimi 34 anni, è stato un onore collaborare con Make-A-Wish e aiutare a portare un sorriso e la felicità a così tanti bambini“, ha dichiarato Jordan, che è oggi il proprietario dei Charlotte Hornets, in un comunicato. “Essere testimone della loro forza e resilienza durante un periodo così difficile della loro vita è stata davvero un’ispirazione. Non riesco a pensare a un regalo di compleanno migliore che vedere gli altri unirsi a me nel sostenere Make-A-Wish in modo che ogni bambino possa sperimentare la magia di realizzare il proprio desiderio“.

La collaborazione tra l’ex atleta e l’associazione è di lunga data: il primo desiderio che Jordan ha esaudito per l’associazione è stato nel 1989. Da allora, ha “esaudito centinaia di desideri a bambini di tutto il mondo“, secondo l’organizzazione. Jordan è stato nominato nel 2008 ambasciatore Make-A-Wish, “per l’impatto che ha avuto sulla vita dei bambini e sulle loro famiglie” .

Jordan ha giocato 15 stagioni nella NBA, ha vinto cinque premi MVP e conquistato sei titoli prima di ritirarsi per l’ultima volta nel 2003. Ha goduto di lucrosi accordi di sponsorizzazione con diversi marchi, primo tra tutti la Nike con le famose scarpe Jordan, e nel corso degli anni ha donato milioni a cause sociali e di beneficenza.