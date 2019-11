Michael Jackson, le lettere disperate alla Regina Elisabetta

Sembrerebbe essere un periodo d’oro per la stampa britannica: la famiglia reale, tra scandali e confidenze, sarebbe sempre una fonte di ispirazione. Dopo lo scalpore firmato Meghan Markle, le ultime notizie vedono come protagonista proprio la Regina Elisabetta. Almeno stando alle parole di Matt Fiddes, primo bodyguard della popstar americana Michael Jackson.

Michael Jackson avrebbe scritto molte lettere alla Regina, ma lei avrebbe sempre ignorato le sue richieste; il cantante, negli anni, avrebbe scritto più volte soprattutto in merito ad una domanda: “Sono la più grande star del mondo, perchè non sono Sir Michael Jackson? Cos’ho che non va?”. Tale stranezza sarebbe stata rilasciata proprio da Fiddes.

Micheal quindi desiderava semplicemente vantare il titolo di Baronetto, proprio come il suo amico e collega Paul McCartney. Evidentemente, però, la Sovrana era di tutt’altra idea dal momento che non solo non ha accettato questa richiesta, ma ha sempre ignorato le lettere ricevute. MJ, negli anni, aveva anche provato a dare una spiegazione al comportamento della Regina: probabilmente la sua amicizia con Lady Diana, che non era proprio in ottimi rapporti con Queen Betty, ha influenzato la scelta.

Non poteva esistere un altro motivo, stando alle idee del cantante. Anche il fatto della nazionalità non avrebbe dovuto essere un’ostacolo: il regista americano Steven Spielberg, ad esempio, ha ricevuto un riconoscimento dalla Regina. “Michael era molto ambizioso: lo è sempre stato” ha dichiarato il bodyguard durante un’intervista, continuando: “La sola cosa che non aveva, e che per lui era molto importante, era un riconoscimento dalla Regina. Lo voleva tantissimo, così abbiamo scritto diverse lettere alla Regina. Le abbiamo provate tutte, ma siamo sempre stati ignorati“.

