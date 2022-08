Michael Bublé padre per la quarta volta: è nata la figlia Cielo

Ascolta questo articolo

Fiocco rosa per il cantante Michael Bublé, che è diventato padre per la quarta volta dopo che la moglie Luisana Lopilato ha dato alla luce una splendida bambina. L’annuncio della nascita della quartogenita della coppia è stato dato direttamente dal cantante 46enne su Instagram, dove ha postato venerdì la prima foto della piccola Cielo.

“Dall’amore arriva la vita, la luce, e lei… la nostra bambina Cielo Yoli Rose Bublé“, ha scritto Michael sulla didascalia, scritta in inglese ed in spagnolo e postata in contemporanea anche dalla moglie, che è argentina. “Sei finalmente arrivata nelle nostre vite, con i tuoi 3,8 kg. Grazie a Dio per questa infinita benedizione, ti amiamo!“. Nella foto, una immagine del piedino della neonata, tenuto con amore dalle mani dei genitori.

La gravidanza di Luisana fu annunciata a febbraio, quando la coppia svelò la notizia nel video di Michael per la canzone “I’ll never not love you“. Nel videoclip, i due hanno ricreato alcune delle scene più romantiche della storia del cinema, incluse sequenze iconiche da film come “Titanic”, “Love Actually” e “Le pagine della nostra vita”.

Al termine del video, il cantante torna alla realtà e incontra la moglie, che ha rivelato il pancione, ed i loro figli.”Siamo grati di essere in dolce attesa. Stiamo cercando di goderci questa gravidanza, perché è probabile che sarà l’ultima“, disse in cantante all’epoca. Michael e Luisana, attrice 35enne, sono già genitori di 3 figli: i maschi Noah di 8 anni ed Elias di 6 e la piccola Vida, che ha 3 anni.

La famiglia Bublé ha trascorso in passato momenti molto difficili. Nel 2016 Noah, il primogenito della coppia, fu diagnosticato con un epatoblastoma, un tumore maligno del fegato comune in età pediatrica. All’epoca Michael cancellò il tour per stare accanto al figlio durante la chemioterapia e radioterapia, e fortunatamente il bambino riuscì a guarire in pieno dalla malattia.