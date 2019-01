Mia Khalifa: "Mi piace Zidane e amo la violenza. Eccitante la testata del 2006 a Materazzi"

L’ex attrice hard Mia Khalifa è molto nota negli USA e nel mondo per le collaborazioni con Bang Bros e Pornhub. La 25enne nata a Beirut, in Libano, e successivamente naturalizzata statunitense, infatti, ha deciso di lasciare il mondo della filmografia hard per via di alcune minacce di morte ricevute dall’ISIS in seguito alla realizzazione di un video in cui recitava con il noto velo musulmano.

Inoltre, sul corpo dell’ex attrice hard troneggia un tatuaggio con scritte in libanese, molto discusse dai musulmani. La nota attrice, dopo l’abbandono delle scene hard avvenuto nel 2014, ha deciso di aprire un canale di videogiochi tutto suo su una nota piattaforma di streaming online, con un notevole successo tra i gamers professionisti.

La Khalifa è sempre stata nota ai più per aver fatto molto parlare di sè e di recente si è dichiarata una tifosa della squadra di Londra West Ham, sostenendo di avere un debole per l’ex calciatore della Lazio Felipe Anderson. Mia ha assistito al noto derby di Londra che vedeva gli Hammers contro l’Arsenal e ai microfoni della televisione ha svelato: “Il mio giocatore preferito di sempre? Ovvio, David Beckham, sono una donna”.

L’ex attrice porno ha poi ammesso di ammirare Zinedine Zidane: “Mi piace Zidane perché amo la violenza: la testata a Materazzi ai Mondiali 2006 stata la cosa più eccitante che ho mai visto in una partita di calcio”. Di recente l’attrice libanese è tornata sulle scene con un nuovo video, girato per la Bang Bros.

Insomma Mia Khalifa non riesce proprio a stare lontano dalle scene hard, nonostante il matrimonio con un americano, seguito dal divorzio nel 2016. Con la dichiarazione rilasciata ai Gunners, torna alla ribalta e dà speranza ai molti fans che vorrebbero tornasse a pieno regime sulle scene hard, come accadeva prima del suo ritiro dalle scene nel 2014.