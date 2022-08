"Mi ha lasciato per uno più giovane di me". Il famoso vip della tv italiana lo annuncia con grande delusione

Ascolta questo articolo

Come si sa in Italia ci sono diverse personalità famose che molto spesso fanno parlare di sè, si tratta di personalità che possono essere note sia nel mondo dello spettacolo, che della musica, ma anche attori e influencer. Quando succede qualcosa a queste personalità la gente va in ansia e corre subito ad informarsi circa le condizioni dei loro beniamini. Molto spesso i vip comunicano con i loro fan attraverso i social network, ed è proprio lì che la gente apprende i fatti accaduti al vip in questione.

Una delle personalità che in questo momento stanno facendo sicuramente parlare di sè sono Francesco Totti e Ilary Blasi, protagonisti della vicenda di gossip più chiacchierata dell’estate 2022: come si sa i due si sono lasciati improvvisamente lo scorso luglio, lasciando di stucco l’Italia intera. Ma purtroppo c’è un altro vip che sta vivendo un dramma simile, vediamo di chi si tratta.

“Mi ha lasciato”

Chi segue il mondo dello spettacolo conoscerà sicuramente Fabio Testi, che lo scorso 2 agosto ha festeggiato il traguardo degli 81 anni. Si tratta di una personalità molto amata dal grande pubblico, che in una intervista al Corriere della Sera proprio in occasione del suo compleanno, ha rivelato alcuni particolari.

Testi ad oggi ha lasciato il mondo della tv e in passato ha partecipato anche al Grande Fratello: Fabio ha dichiarato senza alcuna remore che la sua partecipazione al GF è stata dettata dal bisogno di soldi. Come sempre Fabio Testi è franco e diretto con il suo pubblico, che nonostante tutto lo segue ancora.

Per quanto riguarda l’amore Fabio non ha una ragazza, ma al CorSera ha dichiarato di avere un rapporto speciale con una amica. Recentemente ha avuto anche una fidanzata “che, però, dopo un po’ ha fatto pace con il moroso coetaneo e se n’è andata. Pazienza” – queste le dichiarazioni di Fabio Testi, che ha quindi raccontato come la sua fidanztaa l’abbia lasciata per uno più giovane di lui.