Mercedesz Henger vittima del terrorismo psicologico del web: "Hai preso le botte oggi?"

Cosa ne pensa l’autore

Gloria La Barbera - Sebbene siano quasi nove milioni, secondo gli ultimi dati Istat, le donne che nel corso della propria vita hanno subìto violenze fisiche dal proprio partner, solo una piccola percentuale ha avuto il coraggio di ribellarsi e denunciare i soprusi. In tante preferiscono soprassedere, minimizzare e perdonare. Precisato ciò, non ci sono dati sufficienti per trarre delle conclusioni e tacciare di violenza Lucas Peracchi. Il problema, come è stato ribadito in più occasioni, risiede anche nel livello di biasimo pubblico che non accenna a diminuire, anzi: negli ultimi tempi le istigazioni e gli insulti a mezzo social sono aumentati vertiginosamente.