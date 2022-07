Mercedesz Henger rompe il silenzio sulla macchia che ha sul viso: "Ecco cosa ho.."

Ascolta questo articolo

Come i telespettatori sapranno il reality l’Isola dei Famosi si è ormai concluso da diversi giorni. Anche questa edizione ha decretato il suo vincitore, ovvero Nicolas Vaporidis, il notissimo attore molto amato anche dagli adolescenti. Vaporidis si è distinto sin dal suo ingresso nell’isola e i fan lo hanno premiato consegnando a lui la vittoria tramite il televoto.

Una delle protagoniste dell’Isola è stata anche Mercedesz Henger, figlia di Eva Henger, che è entrata nel reality pochi giorni dopo che la madre e il marito rimasero coinvolti in un bruttissimo incidente stradale in Ungheria. Lei era quasi decisa a rinunciare a partecipare al reality, ma la stessa Eva disse alla figlia di non perdere questa opportunità lavorativa. Tra le due i rapporti pare non siano stati a tratti buoni, ma adesso sembra essere tornato il sereno. Ma Mercedesz in queste ore ha rivelato un particolare molto importante su di lei.

La macchia sul viso

Come in moltissimi avranno notato Mercedesz ha una macchia più chiara vicino all’occhio destro, che si estende anche su una piccola parte del volto. La diretta interessata ha quindi risposto alle domande dei fan su questa macchia spiegando che prima dell’Isola dei Famosi non si notava perchè la copre con il fondotinta.

All’isola invece lei si è mostrata nature, per cui la macchia è comparsa. “No non va più via, ormai ci sono abituata di solito la copro con il fondotinta” – queste le parole di Mercedesz Henger, che ha spiegato quindi come quella macchia sia vitiligine. Si tratta di una malattia della pelle cronica che comporta un’alterazione della produzione di melanina.

Tra l’altro la stessa figlia di Eva Henger ha fatto molto parlare di sè durante il reality a causa del suo rapporto con Edoardo Tavassi: sembrava che tra i due potesse nascere qualcosa, ma il Tavassi ha dichiarato apertamente di preferire la compagnia Estefania Bernal. Secondo Edoardo Mercedesz ha usato uan strategia nel programma cercando di passare sempre come vittima, Mercedesz si è classifica quarta.