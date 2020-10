Mercedesz Henger risponde alle critiche della madre: "Mi diceva che facevo schifo"

Il rapporto tra Eva Henger e la figlia Mercedesz continua ad avere alti e bassi a causa della loro diversità di pensiero. Nonostante i numerosi tentativi di riappacificazione, madre e figlia sono di nuovo ai ferri corti. Proprio l’ex pornostar ha recentemtente lanciato una frecciatina contro la figlia, definendola troppo mascolina.

Intervistata dal settimanale “Nuovo“, Eva Henger ha infatti dichiarato di essere sinceramente preoccupata per la fisicità di Mercedesz, che a causa dei continui allenamenti, è diventata a suo dire troppo mascolina. La donna infatti ha sinceramente ammesso che preferiva il fisico che aveva prima e che sia molto dispiaciuta per la trasformazione della figlia.

“Mi dispiace che si sia trasformata così, io la trovavo molto più bella prima, preferisco una maggiore femminilità. Conoscendola e sapendo che è un ragazza abbastanza fragile, spero solo che non l’abbia fatto per piacere a qualcun altro”, sono state le sue parole ai giornalisti di “Nuovo”.

Mercedesz dal canto suo non ha perso tempo e attraverso le sue Instagram Stories ha risposto alle critiche mosse dalla madre, lasciando trapelare tutto il suo malcontento per la situazione. “Quando ero più in carne, mi dava della cicciona. Quando avevo l’acne, mi diceva facevo schifo. Dopo mesi che non la sento, le uniche cose che sento sono queste sue frecciatine. Io sto bene così, mi piaccio come sono”, sono state alcune delle frasi scritte dalla ragazza sul suo profilo.

Mercedesz ha poi continuato sostenendo che la madre l’ha sempre criticata sul suo fisico sin da quando era piccola e le poche volte che la madre le riservava un complimento lei arrivava a dubitarne perchè non era abituata a ricevere delle parole positive. Insomma un botta e risposta che lascia intuire un rapporto decisamente complicato tra madre e figlia, particolarmente difficile e pieno di incomprensioni.