Mercedesz Henger parla di Edoardo Tavassi: "Adesso ho altro a cui pensare"

Durante la sua avventura a “L’isola dei famosi“, Mercedesz Henger ci ha provato più volte ad avvicinarsi a Edoardo Tavassi, spesso però non riuscendo nel suo scopo. Il fratello di Guendalina infatti non è mai riuscito a credere del tutto alle parole della naufraga, nonostante nel finale abbia deciso di darle una possibilità.

Mercedesz, intervistata dal sito “Fanpage” dopo la sua avventura honduregna in cui è riuscita ad arrivare fino alla puntata finale, ha rivelato che il capitolo con Edo è tutt’altro che chiuso, sottolineando di essere aperta a una amicizia ma anche ad altro sempre se ci sarà l’occasione.

Mercedesz Henger ritorna a parlare di Edoardo Tavassi

Come riportato sempre dal portale “Fanpage”, Mercedesz sui social network è ritornata a parlare di Edo. L’influencer sottolinea nuovamente di provare ancora un forte interesse nei suoi confronti, ammettendo però che a oggi avrebbe altro che le passa per la testa.

“Mi fa piacere che siate così interessati a cosa succede tra noi” esordisce in questa Mercedesz che poi aggiunge: “Ma purtroppo devo dirvi che non sapendolo neanche noi cosa sta succedendo o cosa succederà, le nostre risposte approssimative non vi soddisferanno mai”.

Quindi prova nuovamente a far chiarezza nel suo rapporto con l’ex naufrago: “Purtroppo adesso ho altro a cui pensare (ciò non significa come mi accusate voi che ‘non mi interessa Edo’, anzi… ma semplicemente che al momento abbiamo entrambi altre cose per la testa). Gli voglio un bene che neanche sapete, e spero che qualsiasi cosa succeda tra noi lui ottenga tutto quello che desidera”.

Intanto per Edoardo potrebbero aprirsi, per la seconda volta, le porte del mondo televisivo, siccome in una recente intervista rilasciata nella trasmissione radiofonica “Non succederà più” in onda su Radio Radio, ammette che parteciperebbe molto volentieri alla settima edizione del “Grande Fratello Vip“, desiderio condiviso insieme alla sorella Guendalina.