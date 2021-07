Mercedesz Henger: la verità su sua madre Eva e Lucas Peracchi

Erano in tanti che speravano in un riavvicinamento madre e figlia, dopo la rottura con Lucas Peracchi. Parliamo infatti di Mercedesz Henger, la figlia di Eva e del suo rapporto, oltremodo conflittuale, con sua madre. Sembra infatti un ricordo assai lontano il tempo in cui le due donne sembravano tutt’altro che madre e figlia, bensì due sorelle, del tutto somiglianti e inseparabili.

Oggi però le cose sono mutate ed anche in peggio; Eva ha da sempre seminato dissenso nella vita della figlia a causa del suo rapporto amoroso con l’ex tronista di “Uomini e Donne” Lucas Peracchi, ma pare che da quando Mercedesz abbia troncat con Lucas (ormai da un mese a questa parte) il rapporto con Eva non sia per nulla recuperato.

Mercedesz Henger: “Lucas non c’entra, i problemi con mia madre rimangono”

A chiarire ulteriormente la situazione ci pensa la stessa Mercedesz che in una recente intervista ha spiegato un po’ la motivazione della rottura con Lucas: “Non ci sono stati tradimenti o che altro, semplicemente piano piano abbiamo realizzato che non andavamo più così d’accordo. I dettagli preferisco tenerli per me. […] Siamo stati insieme, abbiamo convissuto tre anni e per me è stata una relazione importantissima. Poi c’erano piccoli dettagli su cui non andavamo d’accordo“

La domanda a questo punto è sorta spontanea a molti: come mai non c’è modo di recuperare il rapporto madre e figlia con Eva? Per adesso tutto è ancora poco chiaro ma quello che appare certo è che la causa dei malumori in famiglia non siano stati dettati da Lucas.

Ecco infatti come chiosa Mercedesz in merito alla questione: “I problemi che avevo con mia madre rimangono e non sono andati via. Io credo che il conforto debba essere trovato in noi stessi, però sono stata fortunata perché qui a Milano ho molte amicizie“. E per quanto riguarda un confronto in tv? Su questo Mercedesz appare chiara: “Confronto in tv? Ancora? Sinceramente no, io sto vivendo la mia vita, lei la sua“.