Mercedesz Henger apre al "GF Vip": "Voglio che il mio percorso televisivo continui"

Ascolta questo articolo

Mercedesz Henger si è conquistata la puntata finale de “L’isola dei famosi“, non riuscendo però a portarsi a casa il primo premio. La figlia di Eva comunque può ritenersi molto soddisfatta di essere arrivata fino in fondo, siccome molto raramente capita che un personaggio entrato in corsa riesca a far affezionare il pubblico in così breve tempo.

L’avventura di Mercedesz in Honduras è stata molto chiacchierata per via della sua conoscenza travagliata con Edoardo Tavassi. Il fratello di Guendalina, recentemente su Instagram, ha chiuso però a questa possibilità, rivelando come la Henger abbia solamente giocato con lui per andare avanti il più possibile nel reality.

Le parole di Mercedesz su Edoardo e il “Grande Fratello Vip”

In questi giorni Mercedesz ha rilasciato una lunga intervista al sito “SuperGuida Tv“, in cui ha parlato de “L’isola dei famosi” rivelando di essere rimasta molto contenta e, facendo un breve bilancio della sua avventura, ammette che è andata molto meglio del previsto.

La domanda su Edoardo però non si fa attendere e Mercedesz risponde senza peli sulla lingua rivelando che da parte sua c’era davvero interesse: “Con Edoardo ci siamo sentiti telefonicamente in merito alle dichiarazioni che lui ha rilasciato e abbiamo chiarito. Non ci siamo ancora visti ma appena sarà possibile spero che potremo chiarire su tutto“.

Parlando degli altri naufraghi spezza una lancia a favore di Nicolas Vaporidis, rivelando come sia stata la sorpresa in positivo di questa edizione nonostante la loro amicizia sia nata sotto una cattiva stella a causa di una lite, mentre non nasconde di essere rimasta molto delusa da Marialaura De Vitis.

Infine si parla del futuro lavorativo, ove non vuole escludere nulla, tra cui neanche una esperienza al “Grande Fratello Vip“: “Sono tornata in Italia l’altro ieri e mi sto riprendendo ancora da questa esperienza. Voglio che il mio percorso televisivo continui e si vedrà. Mi piacciono le esperienze forti sia a livello emotivo che fisico”.