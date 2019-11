Melita Toniolo, il suo scatto sexy su Instagram fa impazzire i fan

Torna a far parlare di sé Melita Toniolo, l’ex concorrente del Grande Fratello che per qualche tempo abbiamo visto lavorare in tv. L’attrice e modella ha postato uno scatto bollente su Instagram che ha fatto letteralmente impazzire i fan. Le sue curve mozzafiato e il suo seno prosperoso lasciano spazio a commenti di ogni tipo.

Lo scatto infatti mette in evidenza le sue forme perfette che vengono messe in risalto dal completo intimo nero. La posa è da brivido: Melita getta i capelli all’indietro e mette in bella vista le labbra carnose e sensuali, ma anche due gambe toniche e snelle. In un baleno i fan si sono precipitati a farle tanti complimenti e sono stati numerosi a dirle che è spettacolare.

Tuttavia, qualcuno non ha esitato a fare qualche commento spiacevole. Infatti, un’utente ha detto a Melita di aver osato troppo. Secondo la fan la Toniolo ha esagerato in quella posa troppo provocante e le ha detto di ridimensionarsi visto che è mamma di un bambino. È vero, Melita ha un figlio e un compagno con cui sta da diversi anni.

Il piccolo Daniel ha quasi due anni e la showgirl vive con il comico Andrea Viganò, in arte Pistillo, dal 2015. Ma cosa c’entra questo con lo scatto di Melita? Semplicemente che la fan lo ritiene inopportuno per una donna che ha un bimbo, insomma non si addice ad una mamma.

Senza perdere tempo giunge la risposta della Toniolo, che ribadisce alla fan che sicuramente non si tratta di un film porno. Ma la fan sarà sicuramente rimasta sorpresa da quello che ha aggiunto subito dopo la Toniolo, ovvero che lo scatto non è altro che una posa per Intimissimi, il famoso brand di moda intima per il quale sta facendo da testimonial. Un bel malinteso per la fan, che dovrebbe porgere le sue scuse a Melita.