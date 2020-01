Melita Toniolo e la sua foto senza intimo per salutare il 2019

L’ex volto di Lucignolo ha salutato in grande stile il 2019, dando il benvenuto, a suo modo, il nuovo anno. Si parla di Melita Toniolo, showgirl dal carattere accattivante, che ha saputo conquistare molti uomini grazie alla sua fisicità; gli anni d’oro di Melita sono stati dal 2005 al 2015, regina indiscussa del gossip e dei calendari.

Il suo 2019 è stato salvato in extremis grazie alla sua partecipazione in qualità di giudice del famoso programma Mediaset “All together now“, condotto ancora una volta da Michelle Hunziker e da J-Ax. Anche nella prossima e ultima puntata la Toniolo presenzierà al format televisivo; ma ovviamente la donna non si ferma qui, numerose sono le sue aspettative da questo 2020, desiderosa di ritornare ai vecchi fasti, ha tanti progetti che vorrebbe realizzare durante l’anno.

Intanto ha pubblicato una foto sul suo profilo Instagram che ha letteralmente fatto impazzire il web; i commenti si sono sprecati, e i like sono arrivati addirittura a 31 mila, divenendo in poche ore, la foto più virale del 2019, e per giunta piu hot. Molti sono stati i commenti di coloro che seguono la donna, e che hanno apprezzato molto la foto in questione, con tanto di didascalia “2019…fine!“.

Sul fronte amoroso la Toniolo resta ancora enormemente legata al suo compagno storico Andrea Viganò, il comico in arte “Pistillo”, con la quale ha avuto un figlio nel 2017, Daniel. Nonostante infatti l’arrivo di un bambino, i tanti impegni di madre e compagna, la Toniolo appare più che tonica e sexy, capace di ancora di far girare la testa a tanti suoi fan.

I commenti sotto la sua foto postata infatti sono stati molto apprezzati dalla donna, dove si leggevano anche di persone che vorrebbero sostituirsi a Viganò, reputandolo un uomo molto fortunato ad avere una ragazza così bella e sexy, capace di far parlare di se, nonostante gli anni che passano per tutti.