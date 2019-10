Melissa Satta sogna una sorellina per Maddox

“Un altro figlio? Ora non proprio. Diciamo che in questo momento sono concentrata tantissimo sul mio lavoro. Ma se guardo il futuro, sento che mi piacerebbe molto fare una piccola Melissa, o meglio una figlia femmina, una sorellina per Maddox.” Inizia così l’intervista di Melissa Satta, celebre modella e showgirl nata a Boston ma con origini sarde, al settimanale “Diva e Donna“.

Non vuole però parlare del suo matrimonio con il calciatore Kevin Prince Boateng, andato alla deriva dopo la separazione consensuale avvenuta a gennaio 2019. La showgirl, a seguito delle domande del giornalista, spiega che sulla sua vita personale è sempre stata molto riservata, come ha avuto modo di dimostrare negli anni.

Inoltre in questi mesi non ha voluto mai rilasciare dichiarazioni precise in merito a quanto sia successo con il calciatore, affermando pragmatica: “Può essere tutto o nulla“. Continua la chiacchierata motivando le sue scelte: la bella trentatreenne, infatti, ha deciso di non parlare troppo della sua vita privata al fine di proteggere il più possibile il figlioletto Maddox, al quale però non ha mai nascosto niente.

Melissa, infatti, è fermamente convinta che le parole siano il modo migliore per elaborare un fatto e, nonostante in molti le dicessero che il figlio era ancora troppo piccolo per capire, lei è sicura di aver svolto il suo ruolo di madre nel migliore dei modi. È felice, inoltre, di raccontare che l’estate appena trascorsa è scivolata via serena, tra foto di famiglia e vacanze meravigliose: la bufera sembra essere ormai solo un lontano ricordo; scherza, addirittura, sugli scatti che ha pubblicato sul suo seguitissimo profilo Instagram, negando l’evidente presenza di Boateng.

Un piccolo viaggio introspettivo porta la Satta a parole più personali, ricordando tutti i cambiamenti che ha avuto negli anni, nonostante gli errori che può aver commesso e le esperienze belle e brutte: “Tutto quello che succede nella vita serve per evolversi e diventare migliori. Rifarei ogni cosa, sono molto contenta di quello che ho costruito e di quella che sono oggi.”.