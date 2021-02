Melissa Satta in lacrime a Verissimo: "Vivo un dolore enorme"

Tornati insieme dopo essersi lasciati una prima volta, Melissa Satta e Kevin Prince Boateng sembravano una coppia ancora più solida di prima, uniti non solo dalla passione, ma anche da un profondo affetto e dall’amore infinito per il loro piccolo Maddox, che ha appena compiuto sei anni. Nessuno si aspettava che alla prima crisi ne seguisse una seconda, che ha portato nuovamente alla rottura. Che questa volta sembra definitiva.

Ospite di Silvia Toffanin nel salotto di “Verissimo”, in onda ogni sabato pomeriggio su Canale 5, Melissa Satta è apparsa visibilmente commossa e non è riuscita a trattenere le lacrime nel parlare del fallimento del suo matrimonio. Lei e Boateng, che ha definito senza ombra di dubbio la storia d’amore più importante della sua vita, sono stati insieme nove anni e si sono sempre rispettati (cosa alquanto rara nel mondo dello spettacolo). “La fine del matrimonio per me è stato un dolore enorme, è stato un rapporto d’amore stupendo con difficoltà e cambiamenti” ha spiegato la Satta. “Sono felicissima per tutto quello che ho fatto con lui e lo ringrazierò per sempre“.

Melissa Satta si sfoga a “Verissimo”: “Maddox all’inizio non l’ha presa bene”

Nessun tradimento, nessuna mancanza di rispetto né gossip equivoci hanno mai “sporcato” quella che sembrava una storia d’amore da favola, e che oggi si è trasformata in un rapporto fondato sul rispetto e sulla stima. Alla Toffanin, infatti, l’ex velina di “Striscia la Notizia” ha ribadito che lei e Kevin Prince Boateng sono in ottimi rapporti e non hanno nessuna intenzione di farsi la guerra per la gestione e l’affidamento del figlio Maddox, che continuerà a crescere con entrambi.

Al contrario, è proprio pensando al loro bimbo che hanno cercato di separarsi il più pacificamente possibile, spiegandogli ogni cosa in modo che anche lui potesse capire cosa stesse succedendo. Iniziamente, ha ammesso commossa la Satta, hanno fatto finta si trattasse di un gioco: quando Maddox ha capito che non lo era, non l’ha presa bene; poi, come tutti i bambini, si è adattato ai cambiamenti in maniera quasi spontanea, avendo compreso che non gli sarebbero mai mancati né l’affetto della mamma, né quello del papà.

Dopo le parole di stima e affetto nei confronti di Boateng, Melissa ha avuto invece parole di biasimo per quei giornalisti (il settimanale “Chi”, in particolar modo Gabriele Parpiglia, citato dalla Satta sui social) che qualche settimana fa le hanno attribuito una storia con un uomo sposato che lei tra l’altro ha dichiarato di non conoscere nemmeno. Attualmente, ha ribadato, lei è single e sta pensando a se stessa e Maddox, pur coltivando ancora il sogno di costruire un giorno una famiglia.