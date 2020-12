Melissa Satta e Boateng, matrimonio finito: "Grazie per questi 9 anni"

In molti hanno sperato che i passati diverbi tra Melissa Satta e il calciatore Kevin Prince Boateng (ad oggi in forza nel Monza) fossero del tutto dissipati. Una storia che ha iniziato ad avere delle piccole inclinazioni già dal lontano 2018, dove si erano già intravisti i primi segnali di crisi; momenti difficili da superare ma che i tanti fan della coppia ci hanno sperato fino alla fine e forse, a un certo punto della storia, i suddetti fan si erano anche convinti che i due ragazzi erano ritornati quelli di un tempo, ma a quanto pare la storia non è andata proprio così.

I risentimenti passati sono ritornati più forti che mai, già dallo scorso agosto, in quanto la coppia sembrava più distante, per poi riprendere l’argomento da qualche settimana a questa parte. Già da un paio di settimane infatti la coppia Satta-Boateng aveva di nuovo lasciato intendere che le cose non andavano per il verso giusto, ma sempre con tanta riservatezza in materia, anche per salvaguardare il piccolo Maddox.

La dichiarazione ufficiale della Satta

Da qualche ora si è avuto modo di leggere sul profilo “Instagram” ufficiale della modella sarda, la dichiarazione che il matrimonio con il Boateng è finito, in maniera del tutto definitiva.

Ecco quanto dichiarato dalla Satta: “Dopo un periodo di separazione, abbiamo deciso di interrompere definitivamente la nostra relazione, nel pieno rispetto delle reciproche posizioni ed in totale serenità, fermo restando che rimarremo l’uno per l’altro un importante punto di riferimento per la crescita di nostro figlio Maddox. Grazie per questi 9 anni… e per il regalo più bello… Maddox“.

Parole serene, consapevoli, anche sotto certi aspetti dolci, segno che il matrimonio non ha subito una rottura alcuna, bensì è stata una fine decisa da ambo le parti, presa in maniera serena, salvaguardando sempre e solo la felicità del figlio Maddox.