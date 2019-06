Melissa Satta, dopo Boateng volta pagina con un nuovo amore

Melissa Satta dopo aver chiuso definitivamente la sua storia d’amore con Kevin Boateng, calciatore del Barcellona sposato nel 2016 e con il quale ha avuto un figlio, Maddox, che oggi ha cinque anni, sembra abbia voltato pagina e che stia frequentando un nuovo ragazzo.

Lo scoop è stato lanciato dal settimanale di Alfonso Signorini, “Chi“, che ha paparazzato l’ex velina in compagnia di un ragazzo; nel numero uscito il 19 giugno, infatti, sono state pubblicate le foto delle Satta in compagnia di Tommy Chiabra, imprenditore e proprietario del Royal Yacht Brokers, famoso anche per essere l’ex di Fiametta Cicogna, Selena Gomez, Aida Yespica e tante altre.

Melissa Satta e Tommy Chiabra sono stati fotografati a Firenze, dove l’ex velina si trovava per presenziare alla sfilata di Pitti. Inoltre in varie stories postate su Instagram dallo stesso Chiambra è presente anche Melissa Satta. L’ex velina, tuttavia, ha subito smentito un possibile flirt con l’imprenditore, quindi al momento si tratta solo di un’indiscrezione.

Anche l’ex compagno di Melissa Satta, Kevin Boateng, da qualche mese frequenta una nuova fiamma, una cantante tedesca molto nota e conosciuta in Germania, Shirin David. I due si sono conosciuti durante un concerto alla Mercedez-Benz Arena di Berlino e da allora sono stati paparazzati dai media tedeschi in vari locali. Shirin David ha 24 anni ed ha origini iraniane e lituane e, oltre ad essere una cantante, è anche una nota youtuber che in rete ha oltre 4 milioni di followers.

Melissa Satta e Keving Boateng, tuttavia, hanno dichiarato di essere rimasti in buoni rapporti anche per il bene del loro figlio Maddox, nato nel 2014 e proprio in occasione del compleanno del bambino la Satta ha pubblicato un post con la frase: “Mamma e papà ti ameranno sempre“, per dimostrare appunto che entrambi ci saranno sempre e comunque per il loro figlio.