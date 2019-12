Melissa Satta avvistata in un negozio per bambini: cicogna in arrivo?

Che la bella modella e showgirl sarda Melissa Satta ed il calciatore naturalizzato ghanese sognassero un fiocco rosa non è certo una novità: in un’ intrevista dello scorso ottobre a Verissimo, la donna, aveva affermato: “Un altro figlio ci sarà, vorrei che Maddox avesse un fratellino, o magari una sorellina“. A placare gli animi, che già nell’autunno scorso si erano accesi, Melissa aveva aggiunto: “Ma con calma, c’è tempo“.

Dopo la separazione dello scorso anno, che sembra essere ampiamente superata, i Boateng non hanno mai nascosto il desiderio di allargare la famiglia e, forse, il desiderio potrebbe essere in procinto di realizzarsi. L’ex velina di Striscia La Notizia, infatti, nei giorni scorsi è stata vista dai paparazzi del giornale Di Più mentre faceva shopping in un negozio di abbigliamento per bambini. Melissa, secondo i più informati, si sarebbe trattenuta nel reparto dedicato alle bambine ed avrebbe acquistato alcune tutine ed un paio di scarpine da neonata.

Ad alimentare ancora di più il gossip, inoltre, sarebbe stato l’incontro della trentatreenne con una conoscente proprio uscendo dal negozio: quest’ultima, salutandola, le avrebbe accarezzato la pancia. Il dolce gesto sembrerebbe più che eloquente, a confermare che la cicogna sarebbe volata sopra casa Boateng.

Un ulteriore dettaglio sarebbe stato notato anche dai fan più attenti della Satta: nelle sue ultime foto pubblicate sul social network Instagram, la modella, apparirebbe con delle linee più morbide e rotonde del solito. Insomma, se due indizi fanno una coincidenza, tre indizi farebbero una prova, come si suol dire.

Al momento, i due, non hanno smentito nè confermato le voci sul loro conto. Ammesso che la gravidanza sia effettivamente in corso, con ogni probabilità, verrà svelata solo qualche mese prima del parto: Melissa e Kevin, già con Maddox, nato cinque anni fa, avevano dato l’annuncio il più tardi possibile, vivendo il lieto momento nel massimo riserbo.